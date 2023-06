"Spider-Man: Across the Spider-Verse" đã bắt đầu "hành động", thu hút khán giả trên toàn thế giới với thành tích phòng vé cao ngất ngưởng. Phần tiếp theo bộ phim đã vượt qua mọi kỳ vọng, thu về 120,5 triệu USD khi ra mắt tại Mỹ, đảm bảo doanh thu cuối tuần mở màn cao thứ hai trong năm. Chỉ có "The Super Mario Bros. Movie" vượt qua con số đó với 146 triệu USD. Ngoài ra, bộ phim có tuần mở màn lớn thứ ba đối với bất kỳ phần nào của "Người Nhện", củng cố vị trí của bộ phim là một trong số các phần thành công nhất của loạt phim.



"Spider-Man: Across the Spider-Verse" mở màn ấn tượng

Được đạo diễn bởi Joaquim Dos Santos, Kemp Powers và Justin K. Thompson, "Across the Spider-Verse" kể về những cuộc phiêu lưu của Miles Morales và Gwen Stacy, hay được biết đến với cái tên Người Nhện. Bộ đôi bắt tay vào một nhiệm vụ giải cứu Người Nhện từ vũ trụ khác khỏi nanh vuốt của kẻ ác có tên Spot. Cách kể chuyện độc đáo, phong cách nổi bật và trải nghiệm điện ảnh độc đáo của bộ phim đã khiến nó được giới phê bình hoan nghênh và khen ngợi rộng rãi.

Bộ phim "Spider-Man: Across the Spider-Verse" có màn mở màn vô cùng ấn tượng. Ảnh: IT.

Phần tiếp theo được thừa hưởng "uy tín" to lớn từ người tiền nhiệm, "Spider-Man: Into the Spider-Verse" đã giành giải Oscar, phát hành năm 2018. Doanh thu bán vé ban đầu của "Across the Spider-Verse" đã vượt qua doanh thu của phần đầu tiên, chỉ thu về 35,5 triệu USD. Tuy nhiên, "Into the Spider-Verse" đã thể hiện sức mạnh bền bỉ tại các rạp chiếu, thu về 190 triệu USD tại Mỹ và 384 triệu USD trên toàn cầu trong thời gian chiếu rạp.

Trên bình diện quốc tế, "Across the Spider-Verse" tiếp tục thắng lợi, thu về 88,1 triệu USD từ 59 vùng lãnh thổ trong tuần đầu công chiếu. Trung Quốc dẫn đầu phòng vé quốc tế với đóng góp ấn tượng 17,3 triệu USD. Kết hợp doanh thu trong nước và quốc tế, bộ phim đã đạt được tổng doanh thu "đáng gờm" trên toàn thế giới là 208,6 triệu USD.

David A. Gross, một chuyên gia trong lĩnh vực này và là người đứng đầu Nghiên cứu Giải trí Nhượng quyền thương mại đã ca ngợi thành tích đặc biệt của bộ phim. Gross khen ngợi phần tiếp theo đã thể hiện thành công một siêu anh hùng được yêu thích với phong cách hình ảnh độc đáo và cách kể chuyện đặc biệt, cuối cùng tạo ra một trải nghiệm điện ảnh tuyệt vời.

Khán giả cũng rộng mở đón nhận "Across the Spider-Verse", cho phim điểm "A" trên CinemaScore. Các nhà phê bình đã ca ngợi bộ phim, dẫn đến đánh giá trung bình ấn tượng là 95% trên Rotten Tomatoes. Bộ phim siêu anh hùng cuối cùng nhận được sự hoan nghênh rộng rãi như vậy là "Guardians of the Galaxy Vol. 3" của Disney.

Mặc dù "Across the Spider-Verse" giành vị trí quán quân tại phòng vé, nhưng đây không phải là tác phẩm mới duy nhất tạo nên làn sóng. Bộ phim chuyển thể từ câu chuyện của Stephen King do Disney thực hiện "The Boogeyman - Ông Kẹ", lọt vào bảng xếp hạng ở vị trí thứ ba, ra mắt với 12,3 triệu USD từ 3.205 rạp. Ban đầu dự định phát hành trên Hulu, bộ phim kinh dị được sản xuất với kinh phí khiêm tốn 35 triệu USD. Các bài phê bình và sự đón nhận của khán giả dành cho "Ông Kẹ", có sự góp mặt của Sophie Thatcher và Chris Messina trái ngược nhau, dẫn đến điểm 60% trên Rotten Tomatoes và điểm "B-" trên CinemaScore. Bộ phim đã thu về thêm 7,7 triệu USD quốc tế, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 20 triệu USD.

Bộ phim "Nàng tiên cá" của Disney, với Halle Bailey trong vai Ariel và Melissa McCarthy trong vai Ursula, tụt xuống vị trí thứ hai trong tuần thứ hai công chiếu, thu về 40,6 triệu USD từ 4.320 rạp. Mặc dù giảm 57% so với cuối tuần công chiếu, bộ phim vẫn thu về con số ấn tượng 186 triệu USD ở Mỹ. Trên thị trường quốc tế, "Nàng tiên cá" đã thu về 42 triệu USD, đóng góp vào tổng doanh thu toàn cầu là 326 triệu USD.

Disney duy trì sự hiện diện mạnh mẽ trong năm phim hàng đầu, với "Guardians of the Galaxy Vol. 3" của Marvel đảm bảo vị trí thứ tư, thu về 10,2 triệu USD. Ở trong nước, các siêu anh hùng này đã thu về con số ấn tượng 332 triệu USD, trong khi trên toàn cầu, nó đã đạt con số khổng lồ 780 triệu USD cho đến nay.

Ngoài ra, "Fast X" của Universal thu về 9,2 triệu USD từ 3.467 rạp trong tuần thứ ba công chiếu. Trong khi thành tích nội địa đạt 128 triệu USD, bộ phim thực sự tỏa sáng trên sân khấu quốc tế, thu về 474 triệu USD. Với doanh thu bán vé toàn cầu vượt mốc 600 triệu USD, "Fast X" đã củng cố vị trí bom tấn gây chấn động.