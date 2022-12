Siêu máy tính Betting Expert dự đoán 2 đội nào vào chung kết World Cup 2022?

Đến thời điểm này, đã xác định được 10/16 đội tuyển góp mặt ở vòng 1/8 World Cup 2022 gồm Pháp, Brazil, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Senegal, Anh, Mỹ, Argentina, Ba Lan, Australia. 4 cặp đấu đầu tiên ở vòng knock-out đã được xác định gồm Hà Lan vs Mỹ, Anh vs Senegal, Argentina vs Australia, Pháp vs Ba Lan.

Siêu máy tính của Betting Expert đã đưa ra dự đoán về thành tích của các đội tuyển ở vòng đấu loại trực tiếp World Cup 2022. Theo siêu máy tính này, những "ông lớn" như Hà Lan, Argentina, Tây Ban Nha, Brazil, Anh, Pháp, Đức và Bồ Đào Nha đều sẽ giành chiến thắng ở vòng 1/8.

Siêu máy tính dự đoán Brazil vô địch World Cup 2022. Ảnh: Getty.

Theo dự đoán của siêu máy tính này, Hà Lan sẽ chạm trán Argentina ở vòng tứ kết, còn Tây Ban Nha đụng độ Brazil, Anh đối đầu với Pháp. Trong khi đó, Đức đại chiến với Bồ Đào Nha.

Tại vòng tứ kết, Pháp sẽ giành chiến thắng trước ĐT Anh. Bồ Đào Nha dừng bước bước trước Đức. Trong khi đó, Hà Lan dừng bước trước Argentina ở tứ kết, Brazil đánh bại Tây Ban Nha ở vòng đấu dành cho 8 đội tuyển mạnh nhất.

Ở vòng bán kết, Pháp và Đức sẽ chạm trán nhau. Phần thắng sẽ nghiêng về nhà đương kim vô địch. Cặp bán kết còn lại là trận "derby Nam Mỹ" giữa Brazil với Argentina. Phần thắng nghiêng về "Selecao".

Nếu kết quả đúng như dự đoán của siêu máy tính này, vòng 1/8 World Cup 2022 sẽ không có bất ngờ nào khi những đội bóng bị đánh giá thấp hơn đồng loạt bị loại.

Đồng thời, Brazil sẽ có lần thứ 6 lên ngôi vô địch thế giới. Trong khi đó, Anh, Bồ Đào Nha, Hà Lan và Tây Ban Nha phải chia tay ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần thứ 22.