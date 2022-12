Siêu máy tính dự đoán kết quả Argentina vs Pháp, 22h ngày 18/12 Siêu máy tính dự đoán kết quả Argentina vs Pháp, 22h ngày 18/12, chung kết World Cup 2022

Siêu máy tính Five Thirty Eight đã đưa ra dự đoán kết quả Argentina vs Pháp ở chung kết World Cup 2022. Theo đó, tỷ lệ chiến thắng của Argentina là 53%, còn của Pháp là 47%.

Bình luận 0