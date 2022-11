Siêu ứng dụng Supper App trong làn sóng đón đầu ở Châu Á

Về định nghĩa, siêu ứng dụng là một loại thị trường đa dịch vụ cho dù là dịch vụ nội bộ hay bên thứ ba, nó có một số lượng lớn các dịch vụ tất cả được tập hợp dưới một ứng dụng duy nhất dành cho thiết bị di động. Ví dụ nổi bật nhất về các ứng dụng kiểu như vậy là WeChat, Alipay — tất cả ban đầu được tạo ra cho thị trường Trung Quốc.

Điều đáng nói là ngày nay, việc triển khai các siêu ứng dụng ở Trung Quốc ngày càng trở nên phổ biến, nhưng xu hướng này đã vượt qua biên giới một cách trơn tru, lan rộng ra toàn thế giới.

Thật dễ dàng để coi siêu ứng dụng là một hiện tượng của Trung Quốc, nhưng thực tế là chúng đang nổi lên ở hầu hết mọi thị trường trên thế giới. Ảnh: @AFP.

Thay vì trở thành một trong hàng ngàn ứng dụng nhắn tin, WeChat đã đi trước và biến thành một siêu ứng dụng cho mọi thứ trong cuộc sống. Người dùng WeChat có thể thanh toán hóa đơn, chuyển tiền, đặt vé, tạo tài khoản công ty, v.v. — tất cả đều thuận tiện trên một nền tảng duy nhất. Vì vậy, không có gì lạ khi ứng dụng được hơn 2/3 dân số Trung Quốc sử dụng, thậm chí nó lại được chính phủ hỗ trợ mạnh mẽ và mở rộng tầm nhìn với các dịch vụ và ưu đãi mới.

Lý do thành công của Super App

Để theo dõi mức độ phổ biến của nó, chúng ta hãy xem những lý do chính dẫn đến thành công của siêu ứng dụng. Khi chỉ ra các yếu tố góp phần tạo nên thành công của một siêu ứng dụng, rõ ràng là tất cả chúng đều có liên quan mật thiết đến văn hóa châu Á. Vậy tại sao các siêu ứng dụng ở Trung Quốc lại trở nên phổ biến như vậy, và liệu mức độ phổ biến của chúng có thể mở rộng ở các nước Châu Âu và Hoa Kỳ hay không? Hãy thử tìm câu trả lời bằng cách tổng quan từng lý do trong số các lý do chính dẫn đến thành công của siêu ứng dụng.

Trải nghiệm di động

Trung Quốc được biết đến là quốc gia có dân số đông ưu tiên sử dụng thiết bị di động, vì lần tiếp xúc phổ biến với Internet giữa các công dân của họ diễn ra chính xác thông qua thiết bị di động là trọng yếu. Sự kiện dẫn đến tình huống như vậy là do công cụ tìm kiếm Google đã ngừng hoạt động vào năm 2010, vì vậy quốc gia này có một thời điểm gần như không có trải nghiệm tìm kiếm Google trên máy tính để bàn như trước đây. Hơn nữa, thị trường điện thoại thông minh ở châu Á rộng lớn hơn và rẻ hơn nhiều so với bất kỳ nơi nào khác trên thế giới.

Vậy những lý do này đã tác động như thế nào đến sự tăng trưởng nhu cầu đối với các siêu ứng dụng? Yếu tố ảnh hưởng nhất là cách đây không lâu, các thiết bị di động gặp vấn đề về dung lượng lưu trữ hạn chế, ngăn người dùng tải xuống nhiều ứng dụng ,và từ đó nó đã định hình hành vi của người dùng đối với việc cài đặt một ứng dụng cung cấp nhiều dịch vụ và ưu đãi chỉ ở một nơi mà chúng ta gọi là siêu ứng dụng.

Ban đầu là một ứng dụng nhắn tin, WeChat đã mở rộng thành một nền tảng thương mại để cho phép 1,25 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng của mình thực hiện nhiều tác vụ hàng ngày. Ảnh: @AFP.

Thị trường đồng nhất

Hầu hết các quốc gia châu Á có nhiều điểm chung về văn hóa. Điều này tác động đến tính đồng nhất của thị trường, cho phép các doanh nghiệp khác nhau hoạt động ở một số quốc gia trong khu vực, và cung cấp các dịch vụ thống nhất. Vì vậy, khi các ứng dụng ăn tối được giới thiệu, nhu cầu về các dịch vụ mà thị trường này cung cấp đã nhanh chóng lan rộng ra toàn khu vực, góp phần vào sự gia tăng mức độ phổ biến của các siêu ứng dụng.

Dân số không có tài khoản ngân hàng

Ở Đông Nam Á, hai siêu ứng dụng đã nổi lên từ các nền tảng chia sẻ chuyến đi hàng đầu là Go-Jek và Grab. Cả hai ứng dụng hiện cung cấp một loạt các dịch vụ khác, từ giao đồ ăn cho đến tư vấn y tế và cả hai đều đang cạnh tranh để giúp người tiêu dùng lựa chọn và mua các sản phẩm tài chính. Theo KPMG, 73% dân số Đông Nam Á không có tài khoản ngân hàng. Tại các thị trường như Indonesia, một chiến trường quan trọng của "cặp đôi" này — nơi phần lớn dân số không có tài khoản ngân hàng và không được tiếp cận với cơ sở hạ tầng ngân hàng cơ bản, vì thế họ đã nghĩ ra những cách mới như là siêu ứng dụng.

Hỗ trợ của chính phủ

Bởi vì chính phủ Trung Quốc quan tâm đến việc tìm cách kết nối kỹ thuật số với 1,5 tỷ công dân của đất nước, các siêu ứng dụng đã nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ của chính phủ và điều này không thể đánh giá thấp. Ví dụ: siêu ứng dụng WeChat có mọi cơ hội để thay thế ID truyền thống. Hơn nữa, có hàng trăm dịch vụ công được cung cấp trong siêu ứng dụng WeChat và Alipay.

Xem xét những lý do được liệt kê ở trên, không có gì ngạc nhiên khi các siêu ứng dụng lại trở nên phổ biến ở các nước châu Á. Và khi nói đến châu Âu và Hoa Kỳ, việc số hóa tất cả các quy trình có thể sẽ dẫn đến xu hướng siêu ứng dụng ở những khu vực này.

Lợi ích chính của Super App:

Để chỉ ra nhiều ưu điểm hơn cho việc phát triển các siêu ứng dụng và triển khai chúng vào kinh doanh, hãy cùng xem xét những lợi ích chính mà loại giải pháp này mang lại.

1. Vì đối tượng được nhắm mục tiêu của các siêu ứng dụng rất rộng, bao gồm các khu vực rộng lớn, nên loại giải pháp như vậy giúp giảm rủi ro liên quan đến việc ra mắt sản phẩm.

2. Những "mini-app" nằm trong một siêu ứng dụng không đòi hỏi doanh nghiệp phải dành một phần lớn ngân sách cho việc phát triển và quảng bá. Sở dĩ như vậy là bởi vì các siêu ứng dụng mở ra không gian tích hợp, và tuân thủ cách tiếp cận dựa trên nền tảng để mở rộng quy mô sản phẩm của họ.

3. Tăng trưởng doanh thu. Một siêu ứng dụng do có nhiều chức năng nên thường thu hút nhiều người dùng hơn, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của công ty.

4. Góp phần thu hút khách hàng nhiều hơn. Siêu ứng dụng kết hợp nhiều tính năng và người dùng không cần tải nhiều ứng dụng để thực hiện các tác vụ hàng ngày.

5. Siêu ứng dụng có thể đủ hấp dẫn để giữ chân người dùng từ các nền tảng khác.

6. Bằng cách tích hợp từng dịch vụ mới, bạn có cơ hội thu hút nhiều đối tượng hơn và xây dựng cơ sở khách hàng vững mạnh.

7. Thu hút nhiều nhà đầu tư hơn. Là một ứng dụng có thể làm được mọi thứ, các siêu ứng dụng thu hút nhiều người dùng hơn, điều này cho thấy tiềm năng nhận được nguồn tài trợ và đầu tư đáng kể.

Đây rõ ràng là một thị trường đáng ghen tị, và trong vài năm qua, các công ty ở Hoa Kỳ và Châu Âu đang làm theo. Vào năm 2020, Facebook đã giới thiệu khả năng mua sắm để khuyến khích người dùng thực hiện giao dịch trên nền tảng mạng xã hội này thay vì ở bất kỳ nơi nào khác. WhatsApp hiện đang thử nghiệm các tính năng ngân hàng ở Ấn Độ và Nam Mỹ, muốn tích hợp PayPal trong quá trình kết hợp thanh toán, tiền điện tử và mua sắm.

Snapchat, động lực chính của phong trào Siêu ứng dụng ở thế giới phương Tây, đã giới thiệu một loạt ứng dụng nhỏ cho người tiêu dùng thưởng thức vài năm trước. Thay vì chỉ có thể gửi và nhận ảnh tức thời, ứng dụng giờ đây cho phép người dùng chơi trò chơi, giao tiếp ở nhiều định dạng khác nhau và thậm chí cung cấp dịch vụ mua vé xem phim.