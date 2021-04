Sinh tháng Âm lịch này, năm 2021 bứt phá, thăng tiến tốt, kiếm tiền nhiều

Bên cạnh con giáp thì ngày sinh tháng đẻ Âm lịch cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến vận mệnh của mỗi người. Đặc biệt là những người sinh vào tháng Âm lịch này, năm 2021 này không chỉ thăng tiến trong công việc mà còn tìm được cơ hội kiếm nhiều tiền.

Tháng 3 Âm lịch

Trời sinh những người sinh vào tháng 3 Âm lịch thường có tính cách điềm tĩnh, hiền lành, luôn biết đối nhân xử thế, nhờ vậy mà cuộc sống luôn gặp nhiều quý nhân, chỉ cần gặp khó khăn là được giải quyết.

Những người sinh vào tháng này có cuộc sống viên mãn vẹn toàn từ lúc bé, đến khi trưởng thành họ cũng được mọi người yêu thương hết mực, nhờ vậy mà họ dễ dàng gặt hái được nhiều thành công viên mãn. Bước vào một giai đoạn nhất định, những người này không chỉ xây dựng được sự nghiệp viên mãn mà còn kiếm được rất nhiều tiền.

Tử vi học có nói, trong năm 2021 này, những người sinh vào tháng Âm lịch này hãy chuẩn bị tinh thần, vận may không chỉ lội ngược dòng mà cuộc sống cũng được nâng lên tầm cao mới. Từ giữa năm trở đi, những người này sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu.

Ngoài ra họ cũng gặp được nhiều may mắn, sự nghiệp ngỡ tưởng trắc trở nhưng lại hồi sinh ngoạn mục, kéo theo tài vận dồi dào, sống thoải mái dư dả đến năm sau. Đối với những người làm ăn kinh doanh sẽ tìm được đối tác tiền năng, chẳng mấy chốc sẽ trở thành đại gia.

Tháng 4 Âm lịch

Trời sinh những người sinh vào tháng 4 Âm lịch có cá tính mạnh mẽ, kiên định và nhiệt huyết với đam mê của chính mình. Những người này luôn mang trong mình ý chí phấn đấu không ngừng, bất kể họ xuất thân trong hoàn cảnh thế nào.

Họ vẫn luôn tự nhủ phải nỗ lực và cố gắng hết mình để tìm kiếm cơ hội đổi đời đổi vận, giúp những ngày tháng sau này viên mãn đủ đầy. Bước vào một giai đoạn nhất định, những người này sẽ gặp được cơ hội có một không hai, sẽ thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới, càng lớn tuổi càng viên mãn.

Tử vi học có nói, bước vào năm Tân Sửu 2021, những người sinh vào tháng Âm lịch này sẽ gặt hái được nhiều thành công đáng mong chờ. Từ những tháng đầu năm, những người này có vận may lội ngược dòng.

Có những người may mắn sẽ tìm được quý nhân phù trợ, sự nghiệp thăng hoa viên mãn, có những người dù không may mắn bằng nhưng vẫn xây dựng được cuộc sống tinh thần sung túc ấm no. Từ giờ đến giữa năm, những người này hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận hỷ sự, thời gian sắp tới gặp nhiều may mắn, tài vận và sự nghiệp có dấu hiệu cải thiện đáng kể.

Tháng 8 Âm lịch

Trời sinh những người sinh vào tháng 8 Âm lịch có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại là người tình cảm ấm áp. So với những người khác thì những người sinh vào thời khắc này thường gặp nhiều khó khăn vào giai đoạn tiền vận nhưng lại thăng hoa vào giai đoạn trung vận.

Họ là những người không giỏi thể hiện bản thân qua lời nói nên dễ rơi vào hoàn cảnh khó xử, khiến nhiều người hiểu lầm. Thế nhưng, một khi mọi người hiểu được con người của họ sẽ hết lòng yêu quý và dành cho nhiều sự tốt đẹp.

Tử vi học có nói, sau 35 tuổi, những người sinh vào tháng Âm lịch này sẽ công thành danh toại, đặc biệt đối với phụ nữ, không những có khả năng xây dựng sự nghiệp viên mãn mà còn được tận hưởng hôn nhân hạnh phúc.

Nhưng đặc biệt trong năm 2021 này, những người sinh vào tháng 8 Âm lịch sẽ gặp được nhiều hỷ sự, giúp tinh thần thoải mái và tìm được giá trị cuộc sống đích thực. Từ giữa năm, những người này sẽ có vận may lội ngược dòng, nếu gặp được thiên thời địa lợi nhân hoà thì sẽ xây dựng cuộc sống thăng hoa trong tầm tay.

(Nguồn: Sohu)



(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

* Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.