Sinh vào 3 tháng Âm lịch này, sang năm 2021, toàn phúc toàn tài, may mắn không ai sánh kịp

Tháng 2

Những người sinh vào tháng 2 Âm lịch là người mạnh mẽ, can đảm và lý trí. Trong cuộc sống, họ là người tự trọng, biết người, biết ta. Họ thường cân nhắc kỹ càng trước khi quyết định bất cứ điều gì. Người sinh tháng này rất độc lập, tự chủ. Xuất thân trong gia đình nghèo khó, họ không ngừng phấn đấu, nỗ lực và vươn lên. Dù xuất phát điểm thấp nhưng người sinh tháng này có tài năng, tham vọng. Cho dù có thất bại nhiều lần, họ cũng không hề nản lòng, nhụt chí. Họ có thể đứng lên sau mỗi thất bại. Đó cũng chính là lý do khiến họ có thể làm được nhừng điều mà người khác không làm được.

Bước sang năm 2021, tài vận của người sinh tháng 2 vượng hơn so với năm 2020. Trong năm nay, họ có cơ hội lớn trong công việc. Đó có thể là một công việc mới, môi trường làm việc mới hoặc một nghề tay trái giúp họ kiếm thêm thu nhập. Người làm kinh doanh sẽ có cơ hội gặp được đối tác mới, sản phẩm mới. Nhờ buôn may bán đắt, người sinh tháng này thu hái bộn tiền, có được cuộc sống đủ đầy, sung túc hơn so với năm cũ.

Những người sinh vào tháng 2 Âm lịch là người mạnh mẽ, can đảm và lý trí. (Ảnh minh họa)

Tháng 7

Những người sinh vào tháng 7 Âm lịch là người can đảm, nhiệt tình và giàu nhiệt huyết. Trong công việc, họ có tài năng, tham vọng, không chịu sống an phận thủ thường. Người sinh tháng này đôi khi nóng nảy, mất bình tĩnh, gây hiềm khích, mâu thuẫn với mọi người. Nếu sửa được tính cách này thì công việc, cuộc sống của họ sẽ ngày một xuôi thuận.

Bước sang năm 2021, sự nghiệp của người sinh tháng này có nhiều điểm sáng. Do sự thay đổi chính sách lớn trong cơ quan, tổ chức, họ có cơ hội để tự đề bạt bản thân. Người sinh tháng này cần tích cực, nỗ lực học hỏi những kiến thức, kỹ năng mới để ngày càng trưởng thành, vững vàng hơn trong công việc. Nếu làm kinh doanh buôn bán, trong năm 2021, họ cũng được quý nhân giúp đỡ nên ký được nhiều hợp đồng có giá trị. Có thể khẳng định rằng người sinh tháng 7 Âm lịch là một trong số những người có tài lộc vượng nhất trong năm 2021.

Bước sang năm 2021, sự nghiệp của người sinh tháng 7 có nhiều điểm sáng. (Ảnh minh họa)

Tháng 10

Những người sinh vào tháng 10 Âm lịch là người hiền lành, bao dung và tốt bụng. Về bản chất, họ không quá thông minh, tài năng. Nhưng họ được nhiều người yêu quý vì tấm lòng thiện lương, thương người. Bản thân người sinh tháng này sống trọng tình, trọng nghĩa. Họ không bao giờ lợi dụng ai. Là người hay hành thiện, tích đức, họ nhận được nhiều phúc báo.

Bước sang năm 2021, người sinh tháng 10 Âm lịch nhận được lộc từ Thần Tài nên sự nghiệp ngày một thăng hoa. Được trao nhiều cơ hội, họ từng bước hoàn thành nhiệm vụ, được cấp trên tin tưởng, đồng nghiệp nể trọng. Người làm kinh doanh thì doanh số bùng nổ, làm đâu thắng đấy. Trong năm 2021, người sinh tháng 10 Âm lịch sẽ đạt được thành tựu lớn, thu nhập cao hơn so với năm 2020.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo