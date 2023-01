Sinh vào 5 ngày Âm lịch này, biết đối nhân xử thế, trọng tình nghĩa, cả đời không gặp tai ương

Xem bói ngày tháng sinh Âm lịch để chiêm nghiệm trong cuộc sống là sở thích của nhiều người. Quả thực, bên cạnh con giáp thì ngày tháng sinh Âm lịch ảnh hưởng không nhỏ đến tính cách và cuộc sống của mỗi người.

Sống trên đời này, ai cũng mong được bình an, may mắn, an cư lạc nghiệp. Mặc dù tiền bạc quan trọng nhưng sức khỏe và sự an toàn mới là điều quan trọng nhất.

Những người sinh vào 5 ngày Âm lịch này thường là người biết đối nhân xử thế. Cũng bởi vậy mà họ được nhiều người yêu mến, cả đời không gặp trắc trở, tai ương. Họ biến nguy thành an, có thể sống trường thọ, khỏe mạnh đến già.

Sinh ngày 9 Âm lịch

Theo tử vi, Người sinh ngày 9 Âm lịch có đầu óc thông minh, linh hoạt, phản ứng đặc biệt nhạy bén. (Ảnh Pixabay)

Theo tử vi, người sinh ngày 9 Âm lịch có đầu óc thông minh, linh hoạt, phản ứng đặc biệt nhạy bén. Họ có thể quan sát, suy luận và hiểu bản chất của sự việc.

Người sinh vào ngày Âm lịch này giỏi giao tiếp, biết đối nhân xử thế. Họ có tấm lòng nhân hậu, thương người. Khoảng 40 tuổi, người sinh vào ngày Âm lịch này ngày có tài vận hạnh thông, nhiều cơ hội làm ăn phát tài.

Những ngày khó khăn qua đi, họ vững vàng hơn trong sự nghiệp. Lúc này, những người làm công ăn lương có những bước tiến lớn trong công việc. Họ có thể nắm giữ các chức vụ cao trong cơ quan, tổ chức mình làm việc.

Trong khi đó, người làm kinh doanh cũng vượng tài vượng lộc, tiền vào như nước. Người sinh vào ngày Âm lịch này gặp nhiều may mắn, tránh được những khó khăn, tai ương trong cuộc đời.

Sinh ngày 6 và 18 Âm lịch

Người sinh ngày 6 và 18 Âm lịch tính tình hiền lành, tốt bụng (Ảnh Pixabay)

Tử vi học có nói, người sinh ngày 6 và 18 Âm lịch tính tình hiền lành, tốt bụng. Bề ngoài trông họ có vẻ nhu nhược, như thể không phải là người làm nên chuyện lớn, nhưng thực chất không phải vậy. Họ là người khiêm nhường, biết đối nhân xử thế, biết cách ứng xử với người khác.

Cũng bởi vậy mà nhiều may mắn sẽ đến với họ. Người sinh vào ngày Âm lịch này gặp được nhiều người tốt, có quý nhân phù trợ.

Công việc của họ từ độ tuổi 35 diễn ra suôn sẻ. Họ không mất quá nhiều thời gian để thu được kết quả ấn tượng. Người làm công ăn lương được đồng nghiệp và lãnh đạo quý mến. Họ có cơ hội được thăng chức, tăng lương, nhiều tin vui đến nhà.

Sinh ngày 17 và 19 Âm lịch

Người sinh vào 17 và 19 Âm lịch được trời ban sức khỏe, không mắc bệnh tật, không vướng tai ương, về già hưởng phúc. (Ảnh Pixabay)

Người sinh vào ngày 17 và 19 Âm lịch được mệnh danh là "con cưng của Thần Tài". Họ mang số mệnh giàu sang, phú quý. Dù xuất thân bần hàn, họ vẫn có thể vươn lên, thay đổi số phận. Họ biết đối nhân xử thế, trọng tình nghĩa, thích làm việc thiện.

Người sinh vào những ngày Âm lịch này luôn tin rằng làm việc tốt sẽ được đền đáp và trên đời này vẫn còn nhiều người tốt hơn kẻ xấu. Họ sống nhân từ cả đời, ân cần và tử tế nên được hưởng phúc đức vô tận. Sau tuổi 38, vận khí của họ dần lên cao.

Họ thăng hoa trong sự nghiệp, sống lạc quan, tận hưởng. Người sinh vào ngày Âm lịch này được trời ban sức khỏe, không mắc bệnh tật, không vướng tai ương, về già hưởng phúc.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

(Theo QQ)