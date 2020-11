Sinh viên ASEAN "đấu trí" về kỹ năng an toàn thông tin

16 đội sinh viên trong đó có 10 đội của chủ nhà Việt Nam và 6 đội đại diện các nước ASEAN khác gồm Malaysia, Myanmar, Singapore, Indonesia, Bruney, Lào tranh tài.



Năm thứ 2 mở rộng tranh tài trong ASEAN

Các đội đang tranh tài tại Chung khảo "Sinh viên với an toàn thông tin ASEAN 2020". I.T

Là năm thứ 13 cuộc thi sinh viên với an toàn thông tin được tổ chức tại Việt Nam nhưng đây mới là năm thứ 2 cuộc thi được mở rộng tới các nước trong khu vực ASEAN.

Theo Ban tổ chức cuộc thi cho biết: Cuộc thi "Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2020" nhằm mục đích tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin ở các cơ sở giáo dục và đào tạo bậc đại học; đồng thời đẩy mạnh phong trào nghiên cứu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, cập nhật kiến thức công nghệ hiện đại trong lĩnh vực an toàn thông tin.

Cuộc thi cũng hướng tới việc phát hiện những tài năng trong lĩnh vực an toàn thông tin, thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao về an toàn thông tin và tạo sân chơi để tăng cường khả năng giao lưu, trao đổi kiến thức của sinh viên các trường đại học, học viện kỹ thuật trong khối ASEAN.

Phát biểu tại lễ khai mạc vòng chung khảo cuộc thi "Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2020" vào sáng 28/11, Phó Chủ tịch Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) Vũ Quốc Khánh cho biết: "Cuộc thi năm nay được tổ chức với các thức và quy mô khác biệt so với các năm trước vì lý do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Đặc biệt, Vòng thi chung khảo lần đầu được tổ chức theo hình thức kết hợp giữa thi trực tuyến và trực tiếp".

Trong đó, phần tranh tài về kiến thức, kỹ năng an toàn thông tin tại vòng chung khảo, 10 đội sinh viên Việt Nam thi online tập trung tại cơ sở đào tạo Hà Nội của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; còn 6 đội quốc tế thi online tại nước của mình.

Để chọn được các đội tuyển sinh viên xuất sắc góp mặt tại vòng Chung khảo, trong 8 tiếng của ngày 31/10, vòng thi Sơ khảo cuộc thi "Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2020" đã được tổ chức, với tổng số 92 đội tham dự. Trong đó, có 29 đội của 13 trường phía Bắc dự thi tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Hà Nội; 44 đội của 17 trường phía Nam thi tại Đại học Quốc tế Sài Gòn, TP.HCM và 19 đội của 6 nước ASEAN.

Đấu trí liên tục trong 8 tiếng

Cũng theo thông tin từ ban tổ chức, đề thi chung khảo năm nay được xây dựng theo cách thức đối kháng (tấn công và phòng thủ trực tiếp). Chính vì vậy, các đội phải thi trong thời gian 8 tiếng liên tục.

Luật chơi của đề thi chung khảo dựa trên thể thức King of the hill (KOTH) và Attack Defense (AD). Cuộc thi sẽ được chia thành nhiều hiệp thi đấu, nhiệm vụ của các đội chơi là đánh chiếm các vùng đất (châu lục) thông qua khai thác lỗi của dịch vụ và submit flag tương ứng trong mỗi hiệp đấu và phải bảo vệ các vùng đất đang chiếm đóng bằng cách vá các lỗ hổng bảo mật của dịch vụ.

Về cách thức tấn công, các đội chơi đánh chiếm các vùng đất (châu lục) thông qua khai thác lỗi dịch vụ và submit flag thành công sớm nhất trong mỗi hiệp đấu. Sau khi đánh chiếm thành công, đội chơi sẽ sở hữu vùng đất và giành trọn số điểm vùng đất đó mỗi round; cho đến khi vùng đất bị đội khác cướp đoạt. Đáng lưu ý, flag của vùng đất sẽ được thay đổi vào đầu của mỗi hiệp đấu và các dịch vụ được thiết kế với nhiều lỗ hổng bảo mật khác nhau.

Vòng chung khảo có tổng cộng 88 hiệp thi đấu. Cụ thể, trong 4 giờ đầu tiên có 24 hiệp đấu, với mỗi hiệp 10 phút; 2 giờ tiếp theo cũng có 24 hiệp nhưng mỗi hiệp kéo dài 5 phút; và 2 giờ cuối cùng có 40 hiệp, với 3 phút/hiệp.

Đại học Quốc gia TP.HCM giành ngôi vương

Ban tổ chức trao giải Nhất cho đội HCMUS Twice. I.T

Kết quả chung cuộc, sau 8 giờ thi thực hành về an toàn thông tin gay cấn, với việc đạt được 6.900 điểm, đội HCMUS.Twice đến từ Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM giành ngôi vô địch cuộc thi Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN năm nay.

Theo ông Trần Anh Duy, Trưởng đoàn Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM, ngay từ đầu năm 2020, trường đã tổ chức nhiều các hoạt động bổ ích cho các bạn sinh viên hướng đến kỳ thi này. "Chúng tôi cũng có chiến lược riêng cho lần tham dự này. Mỗi bạn trong đội được phân công phụ trách một lĩnh vực cụ thể như Web, Pwn, Crypto… Với phương châm mỗi thành viên làm tốt nhiệm vụ của mình, thì cả đội sẽ giành được kết quả tốt nhất", ông Duy nói.

Lần lượt giành 5.800 và 2.500 điểm, 2 đội NotEfiens của Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM và AmongUs của Đại học FPT Hà Nội cùng giành được giải Nhì.

Giải Ba của cuộc thi đã thuộc về 4 đội: MSEC_ADC của Học viện Kỹ thuật Quân sự; Pawsitive của Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội; ISIT-DTU1 của Đại học Duy Tân; và PTIT.1nfern0 của Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông cơ sở Hà Nội.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao 2/5 giải Khuyến khích cho 2 đội sinh viên Việt Nam là Nupakachi (Đại học Bách khoa Hà Nội) và SMSEC_SUPPORT (Học viện Kỹ thuật Quân sự). Giải Khuyến khích của 3 đội đến từ các nước ASEAN khác là SMU Whitehat Society (Singapore), Elite 1 (Indonesia) và Cyber X (Malaysia) sẽ được Ban tổ chức gửi tới các đội.