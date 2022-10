Sinh viên ĐH Tài Nguyên và Môi trường đánh nhau kinh hoàng, nhà trường tiết lộ do "chuyện tình cảm"

Sinh viên đánh nhau tại ĐH Tài nguyên và Môi trường

Sáng 11/10, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip nhóm nam sinh đánh nhau kinh hoàng ngay trước cửa lớp trong sự chứng kiến của rất nhiều sinh viên khác. Theo nội dung chia sẻ, một nhóm sinh viên cầm gậy, chân ghế đánh, đập liên tiếp vào người một nam sinh khác đang nằm lăn trên sàn hành lang. Ở cuối clip, nạn nhân bị đánh thương nặng nằm bất động, nhóm nam sinh kia bỏ đi.

Chia sẻ với PV báo Dân Việt sáng 11/10, bà Nguyễn Thị Tâm, phụ trách phòng Công tác Sinh viên, Trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường, Hà Nội xác nhận vụ việc xảy ra vào sáng qua (10/10) tại trường.

Clip nam sinh đánh nhau. Ảnh cắt từ clip

Theo bà Tâm, hai nhóm sinh viên thuộc năm thứ 2 khoa Quản lý đất đai và khoa Môi trường có xô xát nhau. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, nhà trường, chủ nhiệm lớp đã lập tức có mặt và mời Công an Phường (địa bàn nhà trường), Công an thành phố Hà Nội (đang có chuyên đề giảng dạy về an ninh trường học tại trường) đến để xử lý.

"Nhóm sinh viên đánh nhau và gia đình các em đã được mời lên phường làm việc. Mọi thông tin hiện tại nhà trường đang chờ phía công an kết luận. Căn cứ vào đó nhà trường mới có phương án xử lý", bà Tâm cho hay.

Bà Tâm cũng chia sẻ thêm, trong vụ việc, 2 sinh viên nam tham gia đánh bạn và 4, 5 sinh viên khác hùa theo. Nam sinh bị đánh nhưng tình trạng chấn thương không quá nặng đến mức nhập viện như thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm.