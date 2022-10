Sôi động triển lãm du học mùa thu 2022

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, ông Bùi Văn Linh, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Đào tạo và Cung ứng nhân lực TSC, Bộ GDĐT cho hay: "Trung tâm đã ký kết Thoả thuận hợp tác với Capstone Việt Nam để tổ chức, triển khai các chương trình tư vấn hướng nghiệp, việc làm, xuất khẩu lao động và du học cho học sinh, sinh viên, góp phần định hướng, tư vấn nghề nghiệp trong nước và quốc tế cho các học sinh.

Hội thảo Du học quốc tế với chủ đề "Du học mùa Thu 2022 – Light Up Your Dream" diễn ra tại 3 địa điểm là Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng từ 7-11/10. Trong đó có nội dung phối hợp tuyển sinh các chương trình du học các cấp trung học, cao đẳng, đại học, sau đại học tại các nước Mỹ, Canada, Anh, Úc, Hà Lan, Ireland, Singapore, New Zealand; phối hợp tổ chức các chương trình/hoạt động tọa đàm, hội thảo, triển lãm về hoạt động hướng nghiệp cho học sinh và sinh viên, du học dành cho nhóm có nhu cầu.

Sự kiện tổ chức trực tiếp mong muốn được giới thiệu tới các phụ huynh và các em học sinh, sinh viên với mục đích tiếp cận gần nhất với các đại diện tuyển sinh Quốc tế của trường, tìm kiếm các cơ hội học bổng, hiểu rõ các thông tin về hồ sơ, học phí, nơi ăn ở sinh hoạt cũng như các thông tin mới nhất visa du học, chính sách định cư sau một thời gian dài biến động của bối cảnh chung.

Triển lãm diễn ra tại Hà Nội. Ảnh: N.T

Triển lãm Giáo dục New Zealand 2022 cũng sẽ chính thức trở lại vào sáng ngày 29/10 tại Hà Nội và sáng ngày 30/10 tại TP.HCM. Sự kiện được phối hợp tổ chức bởi Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand - ENZ), Đại sứ quán New Zealand (Hà Nội) và Lãnh sự quán New Zealand (TP.HCM), quy tụ hơn 40 đơn vị giáo dục hàng đầu New Zealand. Tại triển lãm, phụ huynh và học sinh, sinh viên sẽ được tư vấn trực tiếp 1-1 với các đại diện trường về lộ trình, lựa chọn học tập phù hợp với định hướng và năng lực của từng cá nhân, cũng như chính sách hỗ trợ dành cho du học sinh.

Mùa du học năm nay, Đại học Auckland – trường đại học hàng đầu của New Zealand công bố chương trình học bổng mới dành riêng cho sinh viên khu vực Đông Nam Á với giá trị lên đến 10.000 NZD/suất (tương đương gần 150 triệu đồng).

Trong bối cảnh biên giới New Zealand hoàn toàn mở cửa, Học bổng ASEAN High Achievers Scholarship nhằm chào mừng sinh viên ở khu vực Đông Nam Á quay trở lại trường. Học bổng sẽ mở cổng đăng ký và nhận hồ sơ dành cho cả hệ đại học và sau đại học từ ngày 10/10. Sự hỗ trợ này còn bao gồm việc triển khai Trung tâm hỗ trợ học tập Vietanm Study Hub tại trung tâm TP.HCM nhằm nâng cao trải nghiệm học tập trực tuyến cho sinh viên tại Việt Nam trong thời điểm các bạn chưa thể nhập học tại New Zealand.

Mới đây, Đại sứ quán Australia cho biết năm 2023, sẽ có 60 suất học bổng dành cho ứng viên Việt Nam xuất sắc. Chương trình học bổng này khuyến khích các ứng viên là người khuyết tật, người dân tộc thiểu số và người ở vùng nông thôn khó khăn nộp hồ sơ. Nhóm ứng viên này được hỗ trợ để tiếp cận với học bổng một cách bình đẳng trong quá trình ứng tuyển và hỗ trợ học tiếng Anh nếu nhận được học bổng. Đặc biệt chương trình còn có chính sách hỗ trợ cho người chăm sóc sinh viên là người khuyết tật.

Du học nghề cũng nhận được nhiều quan tâm. Nói về tình hình du học nghề ở Đức, anh Vũ Xuân Sơn, tổ chức giáo dục GIS cho biết: "Từ 3/2020 nước Đức bắt đầu thực hiện chính sách cho phép nhập cư lao động nằm ngoài khối EU. Việc này giúp cho điều kiện đi Đức trở nên dễ dàng hơn so với trước đây rất nhiều. Chỉ cần chứng chỉ A2, B1 bạn đã có thể xuất cảnh, nhập học nghề, thời gian rút ngắn hơn rất nhiều. Số lượng ngành nghề và công việc đa dạng hơn: Điều dưỡng, đầu bếp, nhà hàng, khách sạn, bán hàng, cơ khí, cơ điện tử, ô tô...".

Sôi động du học mùa thu 2022. Ảnh: N.T

Du học trong tầm tay?

Chuyên gia giáo dục Bùi Khánh Nguyên tư vấn: "Du học vẫn là một lựa chọn của nhiều các bạn trẻ, không nhất thiết phải theo con đường học bổng như trước đây. Có nhiều cách để các bạn trẻ tiếp cận với du học, bao gồm học bổng toàn phần, học bổng bán phần (hỗ trợ tài chính), du học tự túc toàn phần, du học chuyển tiếp (học một phần trong nước và chuyển tiếp ra nước ngoài)...

Về xu hướng tuyển sinh thì các trường đại học tại Mỹ đang bỏ dần các kỳ thi chuẩn hóa như SAT hoặc ACT. Và khi Việt Nam lọt vào nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình thì nguồn học bổng hay hỗ trợ tài chính vốn dành cho nước có thu nhập thấp cũng được chuyển hướng sang các khu vực kém phát triển hơn, nên cạnh tranh để có hỗ trợ tài chính cũng khốc liệt hơn".

Anh Bùi Ngọc Phúc, tác giả cuốn sách "Cùng con bước qua các kỳ thi" cho hay: "Con đường du học không phải lúc nào cũng bằng phẳng và toàn màu hồng, vì vậy phụ huynh và học sinh cần lưu ý những điều sau.

Du học không phải là ý thích nhất thời mang tính bột phát, nếu con có học lực khá giỏi và ước mơ du học. Ngay từ bậc THCS, phụ huynh hãy đồng hành cùng con, bên cạnh việc học tiếng Anh một cách bài bản, con cần được trang bị thêm các kỹ năng mềm phục vụ cho cuộc sống xa nhà sau này.

Việc gặp trực tiếp các nhà tuyển sinh, cũng là dịp để con hoàn thiện hồ sơ và có chiến lược săn học bổng tại các trường một cách có hiệu quả.

Phụ huynh phải nắm vững thông tin: Con định học ngành gì, apply tại quốc gia nào, việc này để giúp con định hướng tốt hơn. Đôi khi apply một trường top giữa giành được học bổng cao, việc du học sẽ khả thi hơn là những trường top đầu không có học bổng hoặc được quá ít. Nguyên tắc không "bỏ trứng chung một giỏ" được áp dụng trong việc này. Phụ huynh nên khuyến khích con mình apply ở các quốc gia khác nhau. Khi có nhiều sự lựa chọn, phụ huynh cùng con sẽ tìm được một nơi phù hợp nhất với con cũng như điều kiện kinh tế của gia đình.

Thông thường các trường sẽ có học bổng hỗ trợ học phí ở các mức: 100% - 80% -50% -30%, tương ứng với các mức đó sẽ là các khoản chi phí cho sinh hoạt cùng nhiều khoản phát sinh khác. Kể cả con bạn được mức 100% học bổng hỗ trợ tài chính, việc phải chi thêm một khoản tiền không nhỏ là điều đương nhiên".