Sinh viên hào hứng lên kế hoạch học tập, sẵn sàng cho năm học mới

Xây dựng kế hoạch cụ thể cho năm học mới

Vừa kết thúc kỳ thực tập không lâu, quá quen với việc đến cơ quan mỗi ngày nên chỉ nghỉ Hè khoảng nửa tháng, Võ Nguyễn Trà My (Học viện Ngoại giao) cảm thấy khá bỡ ngỡ khi quay trở lại trường học.

“Ngành học của mình là Truyền thông quốc tế nên mình đã lên kế hoạch học thêm khoá quay, dựng và thiết kế video. Hơn nữa, mình cũng đang tìm kiếm các đầu sách để nghiên cứu và xây dựng chiến lược truyền thông. Ngoài ra, trường mình chú trọng đối ngoại nên mình cũng đang tích cực đọc thêm về chính trị và ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh và tiếng Pháp”, Trà My cho biết.

Cũng theo chia sẻ của Trà My, cô lúc nào cũng có thể thực hiện đúng kế hoạch; việc này giúp Trà My luôn tự nhắc nhở mình vẫn còn nhiều điều để làm, nhiều mục tiêu để theo đuổi. Đây là thói quen từ lâu Trà My đã xây dựng được, khiến cô lúc nào cũng tràn đầy quyết tâm và nhiệt huyết, cuộc sống vì thế mà đa sắc màu hơn.

Mặc dù mới là sinh viên năm thứ hai nhưng Trà My đã đi làm nhiều công việc liên quan đến ngành học.

“Mình có nhận thấy áp lực, tuy nhiên, không phải là trở ngại quá lớn. Nhiều hôm muốn đi chơi, muốn nghỉ ngơi nhưng nghĩ tới công việc còn dang dở, mình lại có thêm động lực để tiếp tục. Có khi muốn dành thời gian cho gia đình hoặc bạn bè, nhưng hôm đấy có lịch học đã lên, mình đành phải hoãn việc riêng”, Trà My bộc bạch.

Là động lực, cũng là áp lực

Sau khoảng thời gian nghỉ hè một tháng, Tăng Hòa Thông (trường ĐH Luật TP. HCM) được trở lại trường học với nhiều cảm xúc.

Hòa Thông hiện là sinh viên năm ba, khoa Luật Hình sự, trường ĐH Luật TP. HCM.

Hòa Thông chia sẻ: “Lên năm thứ ba, khối lượng môn học tăng dần, mình cảm thấy khá lo lắng khi các bạn đồng trang lứa đã gần như hoàn thiện các chứng chỉ Anh văn, Tin học... để đáp ứng chuẩn đầu ra của trường, còn mình thì vẫn chưa. Dẫu biết, việc lên kế hoạch từ bây giờ là khá muộn, nhưng mình vẫn muốn thực hiện, vạch ra lối đi để tiếp tục, giúp cho mình tự chủ được thời gian, không bị động, có sự chuẩn bị tốt nhất để làm tốt những kế hoạch đã đề ra”.

Vừa kết thúc kỳ học Hè tại trường thì ngày hôm sau đã bắt đầu kỳ học mới, Trần Hồng Lam (trường ĐH Bách khoa, ĐHQG TP. HCM) cảm thấy vô cùng tiếc nuối khi mùa Hè năm thứ nhất đại học đã trôi qua mà cô vẫn chưa hoàn thành những mục tiêu đề ra, những nơi muốn đi vẫn chưa được đặt chân đến, trở lại guồng quay với bài vở cùng những “deadline”.

Theo Hồng Lam, ngoài việc xây dựng kế hoạch cụ thể thì các bạn trẻ cũng nên sắp xếp, làm chủ được thời gian để hoàn thành tốt mọi mục tiêu.

“Hiện tại, mình đã xây dựng một kế hoạch cụ thể cho năm học mới. Bên cạnh việc học ở trường thì mình còn dành thời gian để học thêm tiếng Anh, Tin học... mình cũng bước đầu làm quen với thiết kế đồ họa... tất cả các chứng chỉ và kỹ năng mềm này. Mình nghĩ, nó sẽ giúp ích khá nhiều cho bản thân trong học tập cũng như công việc sau này”, Hồng Lam chia sẻ.

Cũng theo Hồng Lam, việc lập kế hoạch cụ thể tạo nên nhiều “hiệu ứng” tích cực; tuy nhiên, cũng không tránh khỏi áp lực về thời gian, tài chính, các mối quan hệ... Cô chỉ biết cố gắng hoàn thiện bản thân mỗi ngày, làm đẹp, làm mới cuộc sống...