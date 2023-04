Số ca mắc Covid-19 ở TP.HCM tăng, đã xuất hiện biến thể XBB.1.5

Diễn tập kích hoạt Bệnh viện dã chiến số 13. Ảnh: SYT

Sáng 14/4, Sở Y tế TP.HCM cho biết tính từ đầu tháng 3 đến nay, trung bình mỗi ngày TP có 1 ca mắc Covid-19. Tuy nhiên, trong 2 ngày 12, 13/4, số ca mắc có tăng lên.

Trong ngày 12/4, TP.HCM ghi nhận 3 ca mắc mới và ngày 13/4 là 7 ca. Hiện đang có 12 bệnh nhân nằm điều trị tại bệnh viện, không có ca bệnh nặng phải thở máy.



Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) phối hợp với Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới cũng tiến hành giải trình tự SARS-CoV-2 từ các bệnh nhân dương tính (từ ngày 11/1 đến 20/3). Kết quả có 5 mẫu được giải mã thành công. Trong số này có 2 chủng thuộc biến thể phụ BA.5, 1 mẫu BA.2.75, 1 mẫu XBB.1 và 1 mẫu XBB.1.5.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), XBB.1.5 hiện đang là biến thể chiếm ưu thế trên phạm vi toàn cầu, đã được phát hiện ở 94 quốc gia. Các dữ liệu phân tích hiện nay trên thế giới cho thấy không có báo cáo nào về mức độ nghiêm trọng cao hơn đối với các biến thể đang lưu hành. Cũng không có báo cáo nào về việc gia tăng số ca nhập viện hoặc tử vong ở các khoa ICU do bất kỳ biến thể từ dòng XBB hiện đang lưu hành.

Hiện nay, WHO xếp XBB.1.5 vào nhóm biến thể đáng quan tâm (Variant Of Interest - VOI), tiếp tục theo dõi chặt chẽ, đồng thời có 7 biến thể khác thuộc nhóm đang được theo dõi (Variant Being Monitored - VBM), bao gồm BA.2.75, CH.1.1, BQ.1, XBF, XBB, XBB.1.16 và XBB.1.9.1.

Như vậy, hiện nay chưa xuất hiện biến thể thuộc nhóm biến thể đáng lo ngại (Variant Of Concern - VOC) hoặc biến thể gây hậu quả nghiêm trọng (Variant Of High Consequence - VOHC).

Ngày 12/4, Bộ Y tế ban hành công văn khẩn gửi các tỉnh thành cả nước về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19. Thông tin từ hệ thống giám sát dịch bệnh truyền nhiễm quốc gia, tình hình dịch Covid-19 trong cả nước đang có xu hướng gia tăng trở lại. Bộ Y tế cảnh báo khả năng dịch chồng dịch có thể xảy ra, do các dịch bệnh truyền nhiễm khác như sốt xuất huyết, tay chân miệng, cúm… cũng có nguy cơ gia tăng số mắc.

Nhằm chủ động công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, hạn chế nguy cơ dịch chồng dịch, Sở Y tế TP.HCM đã chỉ đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP và tất cả các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập khẩn trương thực hiện các biện pháp tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố tăng cường hoạt động giám sát, nhằm phát hiện sớm các ổ dịch Covid-19, chùm ca mắc bệnh Covid-19, chùm ca viêm hô hấp. đồng thời phối hợp với Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng ĐH Oxford theo dõi sự xuất hiện của các biến thể SARS-CoV 2 lưu hành.

Các bệnh viện sẵn sàng tiếp nhận, điều trị bệnh nhân Covid-19. Ảnh: SYT

Tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân và đẩy mạnh công tác tiêm vaccine phòng Covid-19, đặc biệt đối với các nhóm có nguy cơ cao.

Tất cả các bệnh viện trên địa bàn TP sẵn sàng nhân lực, trang thiết bị, thuốc điều trị, trực 24/24 để đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh và cấp cứu của người dân. Các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa sẵn sàng bố trí khu vực cách ly, thu dung và điều trị người bệnh Covid-19 tại khoa/đơn vị Covid-19.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới là bệnh viện tuyến cuối điều trị người bệnh Covid-19 nặng, nguy kịch. Các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến cuối của TP sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu và điều trị các trường hợp người bệnh có bệnh lý đi kèm hoặc bệnh lý nền nặng có nhiễm Covid-19 theo chuyên khoa do bệnh viện tuyến dưới chuyển đến.

Bệnh viện Dã chiến số 13 sẵn sàng kích hoạt trong vòng 24 giờ khi tình hình dịch bệnh có diễn tiến xấu.