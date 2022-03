Số ca tử vong do Covid-19 tăng đột biến, Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị viết tâm thư

Bài viết của vị giám đốc sở 56 tuổi này gây chú ý đến dư luận vì đưa ra những con số "giật mình", có tính cảnh báo rất cao.



Những người có nhiệm vụ khiêng quan tài người tử vong liên quan Covid-19 đi chôn cất tại huyện Triệu Phong. Ảnh: CTV.

Theo ông Hùng, chúng ta đang thích ứng nhưng phải an toàn và có điều kiện. Thực tế chúng ta đang chưa an toàn do một số người đang rất chủ quan. Số ca mắc Covid-19 ở Quảng Trị đã vượt qua con số 3.500 ca/ngày. Tính từ đầu năm 2021 đến nay, số ca mắc Covid-19 ở tỉnh chạm mốc lịch sử: 30.000 ca. Trong khi đó, dân số tỉnh Quảng Trị hiện chỉ khoảng 639.000 người.

Ông Hùng nhấn mạnh, năm 2021 tỉnh có 3 ca tử vong liên quan Covid-19, nhưng 3 tháng đầu năm 2022 đã tăng gấp 10 lần, bao gồm đủ các lứa tuổi, bệnh nền và cả không có bệnh nền, đặc biệt có cháu 4 tháng tuổi. Tỷ lệ tử vong đang gia tăng đây là điều cần cảnh báo.

Việc tụ tập đông người như tiệc tùng, đám cưới, đám giỗ, hàng quán... mà không hề có biện pháp phòng dịch là mảnh đất màu mỡ cho Covid-19 lan tràn.

Từ 8h ngày 9/3 đến 8h hôm nay (10/3) Quảng Trị ghi nhận 3.464 ca mắc Covid-19. Ảnh: N.V

Tâm thư của Giám đốc Sở Y tế có đoạn:

"Chúng tôi tha thiết kêu gọi:

- Hạn chế tập trung đông người, hạn chế số người trong các buổi tiệc, tự phòng bệnh.

- Tuân thủ quy định cách ly đối với F1, F0 để hạn chế lây lan cho cộng đồng và người thân.

- Khai báo y tế đối với các trường hợp đặc biệt là F0.

- Thực hiện 5K, trong đó quan trọng nhất vẫn là đeo khẩu trang đúng loại, đúng cách, đúng thời điểm (khẩu trang vải thông thường không hạn chế được lây lan do Covid-19). Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sát khuẩn là tối cần thiết.

- Việc điều trị F0 tại nhà cần tuân thủ hướng dẫn của y tế (đăng trên trang facebook của Sở Y tế Quảng Trị).

- Vaccine vẫn là cứu cánh tốt nhất trong đại dịch này.

Mong bà con lưu tâm cùng chúng tôi chặn đà lây lan kinh khủng này, tuyệt đối không xem nhẹ việc mắc Covid-19 vì biến chứng của nó thời kỳ "hậu Covid-19" rất nguy hiểm và kéo dài".

Theo ông Hùng, lực lượng y tế trên địa bàn tỉnh vẫn đang ròng rã phòng, chống dịch, chữa trị cho người bệnh. Nhưng công tác chống dịch sẽ không đạt hiệu quả nếu người dân chủ quan, lơ là.