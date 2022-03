Triệt phá đường dây mua bán kit test và thuốc điều trị Covid-19 lậu số lượng lớn

Chiều ngày 10/3, nguồn tin từ Công an TP.HCM cho biết, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM vừa phát hiện một đường dây buôn lậu và vận chuyển thuốc điều trị Covid-19, kit test nhanh Covid-19 và các vật tư y tế khác... từ Campuchia qua cửa khẩu Tân Hưng (tỉnh Long An). Sau đó, các đối tượng vận chuyển những hàng cấm này từ Long An về Công ty TNHH TM DV ADN Care tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM để tiêu thụ.

Mua và bán số lượng lớn kit test, thuốc điều trị Covid-19 nhưng đại diện cơ sở này không xuất trình được giấy tờ, hóa đơn của sản phẩm. Ảnh công an cung cấp

Sáng ngày 10/3, các trinh sát Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM phối hợp với Cục Quản lý Thị trường TP.HCM ập vào kiểm tra trụ sở của Công ty ADN Care tại 45 đường 18, phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân, TP.HCM.



Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện số lượng cực lớn kit test, thuốc điều trị Covid-19 hiệu Liên Hoa Thanh Ôn có nguồn gốc Trung Quốc. Ngoài ra, một lượng lớn khẩu trang và cồn sát khuẩn sản xuất trong nước cũng được phát hiện tại đây.

Rất nhiều thùng thuốc điều trị Covid-19 bị thu giữ. Ảnh công an cung cấp

Vào thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra, người đại diện pháp luật của Công ty ADN Care không xuất trình được giấy tờ liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ của lô hàng.

Người này khai nhận, kit test và thuốc điều trị Covid-19 hiệu Liên Hoa Thanh Ôn được mua từ một đối tượng người Campuchia thông qua mạng xã hội Facebook. Sau khi chốt số lượng, tiền sẽ chuyển khoản qua ngân hàng cho người bán. Hàng hóa được phía Campuchia giao tận nhà hoặc giao tại vòng xoay An Lạc (quận Bình Tân).

Lực lượng chức năng khám xét, tạm giữ lượng lớn thuốc điều trị và kit test Covid-19 giả. Ảnh công an cung cấp

Riêng số cồn sát khuẩn, vị này khai do chính Công ty ADN Care trực tiếp sản xuất. Tuy nhiên, giấy phép đủ điều kiện sản xuất kinh doanh mặt hàng này cũng như các giấy tờ liên quan thì không xuất trình được.

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM đang phối hợp với Cục Quản lý Thị trường TP kiểm đếm toàn bộ số hàng hóa trên để xử lý theo quy định của pháp luật.