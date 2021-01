Số đầu tiên "Ai là triệu phú" có sức hút ngoài mong đợi nhờ độ hot của "Giáo sư Xoay"?!

Sức nóng của "Ai là triệu phú" số đầu tiên năm 2021

Chương trình "Ai là triệu phú" vừa lên sóng số đầu tiên của năm 2021 vào tối qua đã ngay lập tức gây sốt trên mạng xã hội với sự xuất hiện trở lại của "Giáo sư Xoay" Đinh Tiến Dũng. Nhận lời đảm nhận vai trò MC của "Ai là triệu phú", anh được khán giả và nhà đài kì vọng sẽ mang lại hơi thở mới cho chương trình, cũng như kéo khán giả trở lại với gameshow đình đám một thời.



Giáo sư Xoay và người chơi Trần Đặng Đăng Khoa trong chương trình "Ai là triệu phú".

Trên trang cá nhân, "Giáo sư Xoay" đã chia sẻ cảm xúc của mình sau khi ghi hình số đầu tiên. Anh cho biết: "Mình thực sự rất hồi hộp khi ghi hình những số đầu tiên của "Ai là triệu phú", nếu chỉ xem qua những chương trình đã phát trên tivi thì không thể hiểu được mỗi một cảnh quay là sự phối hợp nhịp nhàng của biết bao nhiêu người cùng một lúc. Từ đạo diễn, DOP, người chơi, người dẫn, người chỉnh ánh sáng, người chỉnh âm thanh (nhạc hiệu), người chỉnh máy tính, các quay phim, người chỉnh màn hình LED và tất cả khán giả, bất kể một người trong đội hình đó gặp lỗi, tất cả sẽ phải quay lại".

Anh cũng cho biết thêm: "Người dẫn chương trình như mình khó nhất có lẽ là sự kiềm chế để không bước qua ranh giới của việc động viên người chơi và gợi ý đáp án. Rồi phải luôn đọc tâm lý người chơi xem họ đang ở tình trạng nào, có cần dừng việc hỏi đáp lại để rủ người chơi nói chuyện phiếm cho vui hay không. Rồi khi được lệnh của đạo diễn là gây áp lực thì sẽ phải gây áp lực thế nào cho phù hợp, tại gây áp lực quá người chơi lại cuống".

Sự xuất hiện của Đinh Tiến Dũng được đông đảo công chúng ủng hộ.

Cũng như khán giả theo dõi chương trình, Đinh Tiến Dũng cũng rất xúc động trước sự xuất sắc của người chơi "Ai là triệu phú" số đầu tiên năm 2021: "Khi đáp án câu 15 hiện lên, thực sự là mình suýt bật khóc", anh cho biết.

Trước sự cổ vũ của công chúng dành cho mình, Đinh Tiến Dũng cũng không khỏi cảm kích và phấn chấn: "Mấy ngày nay mình nhận được rất nhiều lời chúc mừng của người thân và bạn bè, cả những người quen và những người là khán giả của mình trong những chương trình trước. Tự nhiên thấy cũng áp lực quá. Chẳng biết với khối kỳ vọng dồn ứ lại như thế, chương trình tối nay có đủ sức để đáp lại hay không. Nhưng dù gì thì mình cũng đã làm xong việc đó rồi, đó là những gì tốt nhất mà cả một tập thể có thể làm ra, nên mình không có gì phải đắn đo cả. Và nếu có lỡ chưa hay thì cũng còn biết bao chương trình tiếp theo để mà điều chỉnh".

Chia sẻ của "Giáo sư Xoay" đã ngay lập tức nhận được hàng ngàn lượt yêu thích từ phía cộng đồng mạng. Hầu hết các bình luận đều cho rằng anh đã mang lại sự hấp dẫn trở lại cho chương trình "Ai là triệu phú". Không ít ý kiến còn khẳng định, họ sẽ quay trở lại xem gameshow này sau nhiều năm bỏ xem các chương trình giải trí trên truyền hình.

Đường xa sẽ biết ngựa hay...

Chia sẻ với PV báo Điện tử Dân Việt, nhà báo Nguyễn Minh Hải, người tư vấn cho người chơi tại gameshow Ai là triệu phú phiên bản năm 2021 cho biết, sự trở lại của "Giáo sư Xoay" Đinh Tiến Dũng sẽ tạo ra sự khác biệt lớn cho chương trình huyền thoại này: "Trước hết, Đinh Tiến Dũng là một người rất am hiểu về quy trình của một gameshow, sự phối hợp giữa các bộ phận như đạo diễn, DOP, người chơi, người dẫn,... Chính vì vậy, khi dẫn chương trình, anh ấy tạo ra được sự liền mạch, kết nối, không hề bị ngắt quãng.

Nhà báo Minh Hải - tư vấn cho người chơi trong gameshow "Ai là triệu phú" năm 2021.

Ưu điểm thứ hai của Đinh Tiến Dũng là sự dí dỏm, hài hước. Điều này rất cần cho một gameshow kiến thức, khi mà người chơi cần sự bình tĩnh để trả lời câu hỏi. Áp lực trên sân khấu làm người chơi đôi khi tỏ ra hoảng hốt, nhiều câu họ có thể trả lời được nhưng lại không nhớ ra đáp án. Đinh Tiến Dũng đã tạo ra không khí hưng phấn, vui vẻ trong trường quay, phần nào giúp người chơi đỡ căng thẳng hơn.

Một điểm cũng không thể không nhắc tới, đó là "Giáo sư Xoay" có nền tảng kiến thức rất sâu và rộng. Khi anh ấy triển khai câu hỏi cũng như các đáp án, dễ đi thẳng vào bản chất của vấn đề. Đinh Tiến Dũng cũng thông minh, tinh tế, biết khi nào cần tạo điểm nhấn, cao trào, khi nào nên tạo ra sự khác biệt. Cá nhân tôi cho rằng, Đinh Tiên Dũng sinh ra dể dẫn chương trình Ai là triệu phú. Anh ấy sẽ tạo ra một phiên bản thật sự mới mẻ và hấp dẫn cho gameshow huyền thoại này. Việc Đinh Tiến Dũng đã lâu không xuất hiện và cầm trịch một chương trình truyền hình cũng khiến khán giả, đặc biệt là các fan của anh mong đợi chương trình này hơn", nhà báo Minh Hải chia sẻ!

Trong khi đó, ở vị trí một khán giả, chị Nguyễn Tuyết Nhung, một chuyên gia truyền thông tại Hà Nội cũng cho rằng, sự trở lại của Giáo sư Xoay là điều cần thiết, trong thời đại truyền hình bị cạnh tranh khốc liệt bởi internet. "Rõ ràng, cần phải có một gương mặt thật sự hấp dẫn mới kéo khán giả trở lại với gameshow truyền hình, đặc biệt là một chương trình lâu đời như "Ai là triệu phú". Thương hiệu của Đinh Tiến Dũng đã góp phần tăng độ lan tỏa của chương trình trên mạng xã hội cũng như các kênh truyền thông, đó là điều không phải ai cũng có thể làm được".

Ai là triệu phú là phiên bản tiếng Việt của trò chơi truyền hình nổi tiếng đến từ Vương quốc Liên hiệp Anh Who Wants to Be a Millionaire?. Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện, phát sóng vào các tối thứ ba hàng tuần từ 4 tháng 1 năm 2005.