Sở GDĐT TP.HCM chấn chỉnh trường ngoài công lập kê khai giá không đúng quy định

Sở GDĐT TP.HCM cho biết, tính đến ngày 3/4, đơn vị này đã tiếp nhận 115 hồ sơ kê khai giá dịch vụ giáo dục năm học 2024-2025 của các tổ chức, cá nhân chủ đầu tư thành lập cơ sở giáo dục ngoài công lập; cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, THPT ngoài công lập.

Toàn thành phố hiện còn 10 tổ chức, cá nhân chưa thực hiện kê khai giá hoặc đã thực hiện kê khai giá nhưng chưa đủ biểu mẫu, kê khai giá chưa đúng quy định tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Nhiều trường ngoài công lập bị Sở GDĐT TP.HCM chấn chỉnh thực hiện kê khai giá dịch vụ giáo dục theo Thông báo số 369/TB-UBND ngày 2/11/2023 của UBND TP.HCM. Ảnh: M.Q

Sở GDĐT TP.HCM đề nghị 10 tổ chức này nghiêm túc thực hiện việc kê khai giá đầy đủ các biểu mẫu, đúng quy định tại điểm b Khoản 4 Điều 8 Nghị định 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ, đảm bảo mức tăng học phí không quá 10% hàng năm; tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định 81/2021/NĐ-CP, đảm bảo tỷ lệ tăng mức giá dịch vụ không quá 15%/năm và thực hiện công khai theo quy định của pháp luật.

Đồng thời lưu ý, trong năm học, nếu cơ sở giáo dục ngoài công lập có thay đổi mức thu học phí và giá dịch vụ khác thì thực hiện hồ sơ kê khai giá bổ sung, gửi về Sở GDĐT tối thiểu trước 7 ngày áp dụng mức giá kê khai mới. Đơn vị tuyệt đối không được áp dụng mức giá kê khai mới trước khi thực hiện kê khai giá.

Sở GDĐT TP.HCM nêu rõ, các công ty, đơn vị không thực hiện kê khai giá hoặc kê khai không đầy đủ theo quy định hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Các đơn vị kê khai giá chưa đúng quy định gồm: Trường Tiểu học, THCS, THPT Tây Úc (Công ty Cổ phần phát triển giáo dục Quốc tế Đông Dương) với phí nhập học tỷ lệ tăng cao 33%; Trường Tiểu học, THCS, THPT Quốc tế Mỹ (Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Mỹ AIS) - phí xe đưa đón tăng 100%; Trường Mầm non Quốc tế Banh và Bi; Trường Tiểu học Quốc tế Banh và Bi (Công ty TNHH Thiện Tấn Dũng) với phí bán trú tỷ lệ hơn 30%; Trường Mầm non Quốc tế Anne Hill; Trường Tiểu học Quốc tế Anne Hill (Công ty TNHH Anne Hill) với mức học phí tỉ lệ tăng 10,87%-12,1%, các khoản dịch vụ khác tỷ lệ tăng 25%-50%.

Các trường chưa thực hiện kê khai giá dịch vụ giáo dục năm học, bao gồm: Trường Tiểu học, THCS, THPT Albert Einstein (Công ty Cổ phần Trường Tiểu học, THCS, THPT Albert Einstein); Trường Quốc tế TAS (Công ty Cổ phần Phú Hạnh); Trường Mầm non Dãy Núi Xanh - Bình Thạnh; Trường Tiểu học Dãy Núi Xanh - Bình Thạnh; Trường Mầm non Dãy Núi Xanh - Đất Thánh (Công ty Cổ phần tư vấn phát triển VI).

Các trường kê khai thiếu, bao gồm: Trường Mầm non Quốc tế Pháp- Việt Thiên Thần (Công ty TNHH Giáo Dục Thiên Thần); Trường Mầm non Hải Đăng (Công ty TNHH giáo dục Hải Đăng); Trường Mầm non Quốc tế Tháp Hồng (Công ty TNHH trường Quốc tế Saigon Montessori).