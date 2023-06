Sở hữu tài sản 24 triệu USD, Song Joong Ki không ngại "ở rể" vì vợ con

Thông qua tài khoản cá nhân, Song Joong Ki thông báo vợ chồng anh đã đón con trai đầu lòng ở Rome, Italy. "Tôi hiện đang ở Italy. Cuối cùng, tôi đã được chứng kiến con trai chào đời ở Rome - quê hương của vợ tôi", anh viết.

Nam diễn viên còn chia sẻ hình ảnh đầu tiên về con trai với người hâm mộ. Trước khi bà xã chuyển dạ, Song Joong Ki và vợ đã sang châu Âu sinh sống để tiện cho anh ghi hình bộ phim mới và bà xã nhận sự chăm sóc của cha mẹ ruột.

Song Joong Ki không ngại "ở rể" vì vợ và con (Ảnh: Sina).

Ngay sau khi hoàn tất việc ghi hình bộ phim mới My Name Is Loh Kiwan, nam diễn viên và vợ nhanh chóng chuyển tới Italy. Hai người sống cùng bố mẹ của nữ diễn viên Katy. Cặp đôi vài lần bị người hâm mộ và truyền thông bắt gặp trên đường phố.

Tháng 5 vừa rồi, nam diễn viên có mặt tại Pháp để tham dự LHP Cannes 2023. Anh mang theo vợ tới Pháp nhưng Katy không xuất hiện trước truyền thông hay sải bước trên thảm đỏ của chồng.

Tại Pháp, Song Joong Ki thừa nhận, anh rất hạnh phúc và hồi hộp khi sắp lên chức bố. Anh cũng chia sẻ, mỗi ngày, vợ chồng anh đều tâm sự về những kế hoạch cho thiên thần nhỏ, kết tinh tình yêu của hai người.

Theo một số nguồn tin, Song Joong Ki sẽ ở châu Âu tới khi vợ và con trai hồi phục sức khỏe trước khi quay về Hàn Quốc.

Trong tâm thư gửi người hâm mộ ngày 14/6, Song Joong Ki bày tỏ niềm hạnh phúc khi con trai chào đời: "Tôi nghĩ đó là món quà quý giá nhất đối với vợ chồng tôi. Ước mơ lớn nhất của tôi là xây dựng một gia đình hạnh phúc đến cuối đời".

Tài tử cũng cảm ơn sự ủng hộ từ người hâm mộ và hứa sẽ sớm trở lại với các tác phẩm điện ảnh trong tương lai.

Song Joong Ki khoe hình ảnh đầu tiên về con trai (Ảnh: Sina).

Thông tin Song Joong Ki lên chức bố đã gây bão trên mạng xã hội châu Á những ngày qua. Rất nhiều người hâm mộ đã gửi lời chúc phúc đến gia đình nhỏ của tài tử Hậu duệ Mặt trời.

Theo một số bạn bè của Song Joong Ki, tài tử sinh năm 1985 muốn vợ sinh con thuận lợi ở quê hương nên anh đã đưa vợ đến châu Âu từ tháng 4 vừa rồi. Song Joong Ki nói với bạn bè rằng, anh khát khao mang lại cuộc sống tiện nghi, bình yên và hạnh phúc cho người bạn đời.

Song Joong Ki và vợ, nữ diễn viên Katy Louise Saunders, công khai hẹn hò hồi tháng 12/2022. Một tháng sau, tài tử sinh năm 1985 thông báo đã đăng ký kết hôn với cựu diễn viên người Anh. Hai người hò hẹn gần 3 năm trước khi tiến tới hôn nhân và bén duyên từ lần hợp tác chung trong công việc.

Vợ của Song Joong Ki hơn anh 1 tuổi, hiện từ bỏ công việc diễn xuất để làm giáo viên ngoại ngữ. Trước khi cặp đôi công khai mối quan hệ với người hâm mộ vào cuối năm ngoái, Song Joong Ki đã đưa Katy về ra mắt bố mẹ, gia đình và bạn bè.

Căn hộ cao cấp trị giá 15 tỷ won (gần 275 tỷ đồng) của Song Joong Ki tại Hàn Quốc hiện không có người ở (Ảnh: News).

Tại Hàn Quốc, hai vợ chồng Song Joong Ki có một căn hộ cao cấp trị giá 15 tỷ won (gần 275 tỷ đồng). Đây là tổ ấm của hai vợ chồng, được nam diễn viên sửa sang từ cuối năm 2022, để chuẩn bị cuộc sống hôn nhân.

Theo truyền thông Hàn Quốc, căn penthouse của vợ chồng Song Joong Ki có diện tích 243m2, nằm trong tòa nhà cao cấp bậc nhất ở phường Cheongdam, quận Gangnam, Seoul, Hàn Quốc.

Nội thất và kiến trúc của căn hộ khiến nhiều người không khỏi kinh ngạc vì độ xa hoa, hiện đại. Từ tháng 12/2022, Song Joong Ki và Katy chính thức chuyển về chung sống tại căn hộ cao cấp.

Ngày 15/6, đại diện của Song Joong Ki nói với tờ Spotv News: "Chúng tôi chỉ có thể xác nhận Song Joong Ki đang ở Rome, còn không thể cung cấp thêm bất kỳ thông tin nào khác".

Song Joong Ki khẳng định, vợ và con trai là tài sản lớn nhất của anh lúc này (Ảnh: Naver).

Song Joong Ki hiện là một trong những ngôi sao được yêu thích trong showbiz Hàn Quốc. 4 năm qua, kể từ khi xác nhận chia tay Song Hye Kyo, sự nghiệp và cuộc sống của Song Joong Ki đều thay đổi. Nam diễn viên 38 tuổi có nhiều tác phẩm chất lượng ra mắt và hiện thuộc nhóm tài tử được săn đón hàng đầu của làng giải trí xứ Hàn.

Tháng 5 vừa rồi, tạp chí Forbes (Hàn Quốc) công bố 40 người nổi tiếng đại diện cho làng giải trí Hàn Quốc năm 2023 căn cứ mức độ xuất hiện trên phương tiện truyền thông, số lượng người theo dõi trên mạng xã hội, hoạt động phát sóng và thu nhập hàng năm. Theo đó, Song Joong Ki đứng vị trí thứ 4 trong danh sách xếp sau nhóm BTS, Song Heung Min, nhóm BlackPink.

Tài sản của tài tử xứ Hàn ước tính là 24 triệu USD từ kinh doanh bất động sản, doanh thu làm nghệ thuật, đóng quảng cáo...