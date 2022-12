So sánh chi phí nhiên liệu giữa VinFast VF 5 Plus 2023 và loạt đối thủ hạng A, SUV hạng A tại Việt Nam So sánh chi phí nhiên liệu giữa VinFast VF 5 Plus 2023 và loạt đối thủ hạng A, SUV hạng A tại Việt Nam

Nếu khách hàng mua pin, chi phí nhiên liệu dành cho VinFast VF 5 Plus 2023 sẽ rẻ hơn rất nhiều so với những đối thủ đồng hạng khác.

Mới đây, VinFast đã chính thức công bố nhận đặt cọc VinFast VF 5 Plus 2023 với chỉ 1 phiên bản duy nhất. Mẫu xe hạng A này sẽ thay thế "vua" phân khúc một thời là VinFast Fadil để cạnh tranh với không chỉ Hyundai Grand i10, KIA Morning mà cả KIA Sonet và Toyota Raize. Những lợi thế của VinFast VF 5 Plus 2023 VinFast VF 5 Plus 2023 nhận đặt cọc ở Việt Nam. Ảnh VinFast. VinFast VF 5 Plus 2023 được phân phối với 1 phiên bản cùng 2 tùy chọn dành cho người tiêu dùng Việt, bao gồm: - VinFast VF 5 Plus 2023 (thuê pin) cố định 1,6 triệu đồng/tháng - Giá 458 triệu đồng. - VinFast VF 5 Plus 2023 (mua pin) - Giá 528 triệu đồng. So với những mẫu xe cùng phân khúc, giá VinFast VF 5 Plus 2023 khi khách hàng thuê pin sẽ rẻ hơn đáng kể, và mua pin sẽ đắt hơn 80 triệu đồng. Ở mức giá này, VinFast VF 5 Plus có rất nhiều lợi thế để cạnh tranh với những đối thủ sử dụng động cơ xăng đang bán. Nội thất VinFast VF 5 Plus 2023 rộng rãi. Ảnh VinFast. Lợi thế lớn nhất của VinFast VF 5 Plus 2023 là việc trang bị rất nhiều công nghệ an toàn mà xe cùng tầm giá không có được như: Giảm sát điểm mù, kiểm soát hành trình, cảnh báo áp suất lốp... Ngoài ra, mẫu xe này cũng sở hữu nhiều tiện nghi như màn hình giải trí 8 inch, đồng hồ đa thông tin 7 inch... So với xe hạng A, VinFast VF 5 Plus 2023 vượt trội hoàn toàn về kích thước, đặc biệt chiều dài cơ sở giúp xe mang đến không gian rộng rãi hơn. Người dùng xe VinFast VF 5 Plus 2023 sẽ không phải bảo dưỡng thường xuyên giúp tiết kiệm lớn chi phí so với xe sử dụng động cơ đốt trong. Chi phí nhiên liệu xe VinFast VF 5 Plus 2023 Thông số VinFast VF 5 (thuê pin) VinFast VF 5 (mua pin) KIA Morning Hyundai Grand i10 Đơn giá nhiên liệu 3.117k/1 kWh 3.117k/1 kWh 23.000đ 23.000đ Mức tiêu thụ 12,41kw/100km 12,41kw/100km 7L/100km 7L/100km Thuê pin 1.600.000đ - - - Chi phí nhiên liệu 1 tháng (1.500km) 2.180.000đ 580.000đ 2.500.000đ 2.500.000đ Chi phí nhiên liệu 1 năm (18.000km) 26.100.000đ 6.700.000đ 30.000.000đ 30.000.000đ Chi phí nhiên liệu 1 năm (54.000km) 78.500.000đ 20.900.000đ 89.000.000đ 89.000.000đ Bảng tính chi phí sử dụng nhiên liệu của VinFast VF 5 Plus 2023 so với các đối thủ cùng phân khúc mang tính tương đối và tham khảo. Tùy nhu cầu, mục đích sử dụng mức chi phí nhiên liệu sẽ khác nhau. Đặc biệt, đối với xe điện VinFast VF 5 Plus 2023, càng đi nhiều người dùng sẽ càng tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, với khách hàng thuê pin, nếu 1 tháng di chuyển dưới 1.500km sẽ khá thiệt thòi và chi phí sử dụng sẽ đắt hơn với gói thuê pin 1,6 triệu đồng. VinFast VF 5 Plus có mức sử dụng nhiên liệu thấp. Ảnh VinFast. Ở chiều ngược lại, với khách hàng mua VinFast VF 5 Plus 2023 cả pin sẽ có chi phí sử dụng điện để sạc vô cùng rẻ chỉ gần 600.000đ sau 1.500km. Sau 3 năm, khách hàng sử dụng xe điện VinFast VF 5 Plus sẽ tiết kiệm gần 70 triệu đồng so với xe xăng. Rõ ràng, xe điện VinFast VF 5 đang có lợi thế khi cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc hạng A như Hyundai Grand i10 hay KIA Morning. So kè thông số VinFast VF 5 với Hyundai Grand i10: Xe điện giá 458 triệu đồng rẻ và nhiều công nghệ hơn 04/12/2022 09:55

