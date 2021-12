Sở Y tế Hà Nội bác thông tin mua kit test Covid-19 của Công ty Việt Á nhưng cũng từng nhận tài trợ

Liên quan đến vụ nâng khống giá bán kit xét nghiệm Covid-19, xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á và các đơn vị liên quan, chiều ngày 20/12, đại diện Sở Y tế Hà Nội đã chính thức lên tiếng.

Theo đó, ngày 19/12, qua các phương tiện thông tin đại chúng, Sở Y tế Hà Nội biết thông tin Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố, bắt tạm giam Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần công nghệ Việt Á, để điều tra về những sai phạm trong việc nâng khống giá bộ xét nghiệm Covid-19.

Người dân phố Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: Gia Khiêm

"Về nội dung này, Sở Y tế thông tin như sau: Năm 2021, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố Hà Nội (CDC Hà Nội) không mua bộ kit test xét nghiệm Covid-19 của Công ty cổ phần công nghệ Việt Á. Trong năm 2020, CDC Hà Nội được nhận một số bộ kit test xét nghiệm do Công ty Việt Á sản xuất từ các nhà tài trợ thông qua Mặt trận tổ quốc Thành phố.

Sở Y tế Hà Nội cũng đã có văn bản gửi các đơn vị trong ngành để rà soát, báo cáo, tổng hợp việc mua sắm hoá chất, sinh phẩm xét nghiệm phục vụ công tác phòng, chống dịch", đại diện Sở Y tế Hà Nội thông tin.

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á Phan Quốc Việt bị khởi tố. Ảnh: Bộ Công an

Trước đó, C03 - Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Quốc Việt, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á cùng các bị can về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo điều tra, tháng 4/2020, Công ty Việt Á được Bộ Y tế cấp phép đăng ký lưu hành cho sản phẩm kit xét nghiệm Covid.

Đến nay, Công ty Việt Á đã cung ứng kit xét nghiệm Covid cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật và các cơ sở y tế khác của 62 tỉnh, thành phố trên cả nước với doanh thu gần 4.000 tỷ đồng.

Để thu lợi nhuận bất chính và chi tiền ngoài hợp đồng, Phan Quốc Việt và các đối tượng của Công ty Việt Á đã nâng khống giá thiết bị, chi phí nguyên vật liệu đầu vào đưa vào thuyết minh cơ cấu giá xác định giá bán là 470.000 đồng/kit; thỏa thuận và chi tiền % hợp đồng cho lãnh đạo Bệnh viện, CDC các tỉnh, thành phố trong quá trình cung cấp sản phẩm.

Đến nay, bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã làm rõ sai phạm trong việc Công ty Việt Á bán kit xét nghiệm Covid cho CDC Hải Dương thông qua 5 hợp đồng với tổng giá trị 151 tỷ đồng, Phan Quốc Việt đã chi tiền % ngoài hợp đồng cho Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC Hải Dương số tiền gần 30 tỷ đồng.