Sốc: Bị Mỹ bỏ rơi, nhiều sĩ quan tình báo Afhganistan gia nhập IS

Bị Mỹ bỏ rơi, nhiều sĩ quan tình báo Afhganistan được cho là đã gia nhập IS. Ảnh WSWS

Tờ Wall Street Journal của Mỹ tuần này đã đưa tin về sự gia nhập của các lực lượng tinh nhuệ do Mỹ đào tạo vào ISIS-K, trích dẫn nguồn tin từ các thủ lĩnh Taliban giấu tên, các quan chức của chính quyền cũ và những người biết các sĩ quan tình báo và binh sĩ tinh nhuệ đã tham gia nhóm khủng bố này.

Trong một cuộc phỏng vấn ngày 1/11 với Foreign Policy, Rahmatullah Nabil, một cựu giám đốc cơ quan tình báo của chế độ Afghanistan do Mỹ hậu thuẫn, Tổng cục An ninh Quốc gia (NDS) đã tiết lộ: “ANDSF (Lực lượng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Afghanistan) là những người bị bỏ lại phía sau. Tôi đang nhận được báo cáo từ nhiều nguồn khác nhau rằng, để tự bảo vệ bản thân, họ coi Nhà nước Hồi giáo là một nền tảng tốt hơn để đầu quân. Và tôi nghĩ Nhà nước Hồi giáo đang chấp nhận họ”.

Trong báo cáo của mình, Wall Street Journal lưu ý rằng: "Điều quan trọng là những tân binh này mang đến cho Nhà nước Hồi giáo những kiến thức chuyên môn quan trọng về kỹ thuật thu thập thông tin tình báo và chiến tranh, có khả năng tăng cường khả năng của tổ chức khủng bố này trong việc tranh giành quyền lực tối cao với Taliban."

ISIS-K đang tham gia vào một chiến dịch đánh bom khủng bố tàn bạo nhắm vào các mục tiêu dân sự để gây bất ổn cho chính quyền Taliban.

Hôm thứ Ba, nhóm này đã lên tiếng nhận trách nhiệm về một vụ tấn công vào bệnh viện Sardar Mohammad Daud Khan, bệnh viện lớn nhất ở thủ đô Kabul của Afghanistan, khiến 25 người thiệt mạng và hơn chục người khác bị thương.

Cuộc tấn công bao gồm một vụ đánh bom liều chết và một cuộc đột nhập vào bệnh viện của các tay súng IS - những kẻ đã bắn một số chiến binh Taliban bị thương trên giường bệnh của họ.

Vụ tấn công mới nhất này diễn ra sau các vụ đánh bom liều chết ở Kandahar ở phía nam và Kunduz ở phía bắc Afghanistan, cướp đi sinh mạng của hơn 100 người.