Sốc: Nhân viên Apple kêu gọi người dùng tẩy chay iPhone

Sau khi phát động cuộc biểu tình #AppleToo vào đầu năm nay, tổ chức Apple Together mới đây đã phát triển, với nỗ lực gần đây nhất là một cuộc biểu tình vào đêm Giáng sinh. Đại diện tổ chức cuộc đi bộ này cho biết, ít nhất 50 nhân viên trên ba tiểu bang đã nghỉ việc vào đêm Giáng sinh xuống đường đình công, với lý do nghỉ ốm không được trả đủ lương, thiếu lương trước nguy cơ đại dịch và các vấn đề khác.

Cựu nhân viên của Apple Janneke Parrish thừa nhận rằng, số lượng những người tham gia phong trào này chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong lực lượng lao động của công ty gồm 80.000 người. Tuy nhiên, bà cho rằng việc các nhân viên tập hợp lại với nhau để lên tiếng chống lại gã khổng lồ công nghệ khổng lồ là rất quan trọng.

Nhân viên Apple kêu gọi người dùng tẩy chay iPhone. Ảnh: @AFP.

Trong một tuyên bố được đưa ra trên tài khoản Twitter do nhóm này tự lập, nhóm Apple Together đã kêu gọi mọi người: "Đừng mua sắm trong các cửa hàng Apple Store. Đừng mua sắm trực tuyến". Được biết, Apple Together bao gồm các nhân viên trong các bộ phận bán lẻ và AppleCare của công ty. Động thái này hết sức gây chú ý vì nó diễn ra vào thời điểm đang có nhiều hoạt động mua sắm vào dịp lễ cuối năm.

Nhóm Apple Together này dường như là một phần mở rộng của phong trào #AppleToo được thành lập để tập hợp câu chuyện từ các nhân viên ở tất cả các cấp tại Apple, những người cho rằng họ đã từng bị quấy rối hoặc bị phân biệt đối xử.

'Chúng tôi là Apple. Chúng tôi xứng đáng có một nơi làm việc được tôn trọng. Chúng tôi xứng đáng được trả tiền trong thời gian ốm. Chúng tôi xứng đáng được bảo vệ ở mọi mặt", nội dung thông điệp được nhóm này nêu rõ.

Đại diện phong trào Apple Together còn chia sẻ: "Tại Apple, chúng tôi tạo ra những sản phẩm và dịch vụ đáng kinh ngạc. Chúng tôi dốc hết sức mình vào công việc đó, cho dù chúng tôi đang làm phong phú thêm cuộc sống của khách hàng tại Apple Store. Dù Apple tự hào về cam kết của mình đối với sự đa dạng, công bằng và một môi trường làm việc tốt nhất cho mọi người nhưng cuối cùng Apple đã không đạt được mục tiêu này, vì vậy chúng tôi đã dành không gian này để chia sẻ những câu chuyện đó với #Apple Together.

Qua lời kêu gọi này, nhóm yêu cầu được trả lương nghỉ ốm, tăng lương, trả phí bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và phải được nghỉ phép có lương. Họ cũng đòi quyền lợi đầy đủ cho những nhân viên làm việc bán thời gian và yêu cầu tất cả nhân viên phải được bảo vệ trước sự bắt nạt từ những vị khách hàng quá đáng.

Các yêu cầu của nhóm Apple Together bao gồm một nơi làm việc được tôn trọng hơn và thời gian nghỉ ốm phải được trả lương. Ảnh: @AFP.

Bên cạnh đó, các nhân viên Apple này cũng yêu cầu cần có khẩu trang N95, trạm vệ sinh, lịch hẹn trước cho khách hàng muốn mua sắm trực tiếp tại Apple Store trong tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp.

Đài NBC đưa tin, nhóm Apple Together nói rằng nhóm đã trải qua một khoảng thời gian dài có nhiều thách thức. Khi #AppleToo bắt đầu có thêm sức hút, các nhân viên của Apple đã bắt đầu làm việc cùng nhau để cố gắng mong có được sự thay đổi từ Apple qua phong trào Apple Together.

Nhóm Apple Together cho biết trên trang web của họ: "Chúng tôi đang thấy sự gia tăng các bất cập của các quy tắc hạn chế với các vấn đề tại nơi làm việc quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi đang tạo không gian riêng mình để đảm bảo rằng tiếng nói của chúng tôi vẫn có thể được nghe thấy".

Một công nhân tại Apple Store ở Jacksonville, Florida chia sẻ, riêng ở cửa hàng mà anh này làm việc đã có khoảng 15 người nghỉ việc vào ngày 24/12 vừa qua, mọi thứ xuất phát từ phản ứng của Apple trước sự "hung hăng" quá đáng của khách hàng thời gian gần đây. Người này kể lại rằng: "Tuần trước, một khách hàng đã nhổ nước bọt vào đồng nghiệp của tôi. Sau đó, khách hàng này vẫn được quản lý phục vụ bất chấp sự cố và không có chính sách để bảo vệ nhân viên". Những tình huống tương tự này vẫn tiếp diễn, bất chấp những lời kêu gọi lãnh đạo đưa ra các chính sách bảo vệ mới, nhân viên này chia sẻ.

Dù thế nào đi chăng nữa thì đây cũng được xem là một năm nhiều sóng gió với Apple khi hãng này liên tục bị nhân viên tố cáo và yêu cầu thay đổi một số quy định để tạo điều kiện làm việc tốt hơn. Ảnh: @AFP.

Không chỉ dừng tại đó, một số nhân viên của Apple cho rằng cảm thấy kiệt sức vì đã bị buộc phải làm việc vào Black Friday, bất chấp các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Janneke Parrish, một cựu nhân viên của Apple nói với tờ Huffington Post: "Các nhân viên của Apple đã chán ngấy với việc không được lắng nghe".

Phong trào Apple Together của các nhân viên Apple nối gót sau khi hàng chục công nhân Amazon ở Illinois và thành phố New York gần đây đã biểu tình để yêu cầu được đối xử tốt hơn và có lương cao hơn trong đợt cao điểm nghỉ lễ. Tuy nhiên, hiện Apple chưa có phản hồi gì về tình trạng trên.

Thật ra, các nhân viên tại nhà sản xuất iPhone cũng đã tổ chức công khai yêu cầu các chính sách đáp ứng điều kiện làm việc khác nhau. Điển hình là vào mùa hè năm nay, một nhóm gồm 15 nhân viên công ty và bán lẻ của Apple đã tạo ra #AppleToo, một trang web để nhân viên chia sẻ những câu chuyện về việc họ bị ngược đãi tại công ty. Apple sau đó đã sa thải hai trong số những nhân viên có liên quan đến những nỗ lực đó. Vào tháng 10, họ đã sa thải Janneke Parrish, một nhà lãnh đạo của phong trào #AppleToo, và vào tháng 9 họ đã sa thải Ashley Gjovik, người đã lên tiếng về hành vi quấy rối và phân biệt giới tính tại Apple.

Hiện tại, Ủy ban Quan hệ Lao động Quốc gia Hoa Kỳ đang điều tra ít nhất hai khiếu nại chống lại Apple. Ngoài ra, Bộ Lao động Hoa Kỳ cũng đang điều tra việc sa thải một nhân viên đã lên tiếng phản đối các vấn đề tại nơi làm việc. Dù thế nào đi chăng nữa thì đây cũng được xem là một năm nhiều sóng gió với Apple, khi hãng này liên tục bị nhân viên tố cáo và yêu cầu thay đổi một số quy định để tạo điều kiện làm việc tốt hơn.