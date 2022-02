Sóc Trăng: Hai doanh nhân tháo dỡ tài sản của "con nợ" bị tuyên án về tội "Công nhiên chiếm đoạt tài sản"

Ngày 14/2, TAND tỉnh Sóc Trăng đã tuyên phạt Phạm Thị Mai 7 năm tù và Võ Thanh Tùng (cùng ngụ quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ) 1 năm tù cùng về tội "Công nhiên chiếm đoạt tài sản".

Theo hồ sơ, tháng 9/2009, ông Khưu Chí Thức (DNTN Vạn Hưng, có trụ sở ở thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) và bà Mai ký hợp đồng mua bán cá tra nguyên liệu với tổng số tiền hơn 4,9 tỷ đồng. Sau nhiều lần thanh toán, ông Thức nợ của bà Mai hơn 1,6 tỷ đồng.

Ngày 20/1/2011, ông Thức cùng vợ là Huỳnh Dù Táng (Giám đốc DNTN Vạn Hưng) thỏa thuận sẽ bán lại DNTN Vạn Hưng cho bà Mai với giá 5,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau đó vợ chồng ông Thức không thực hiện đúng cam kết nên từ ngày 22 - 28/2/2011, bà Mai thuê người tháo gỡ một số tài sản, với tổng giá trị hơn 1,4 tỷ đồng của doanh nghiệp này.

Bị cáo Tùng trước tòa. Ảnh: CTV.

Ngày 13/4/2011, bà Mai bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng khởi tố về tội "Cưỡng đoạt tài sản" và "Cố ý làm hư hỏng tài sản". Đến ngày 9/12/2012, bà Mai bị tạm giam.

Còn đối với ông Võ Thanh Tùng, tháng 10/2019, cũng ký hợp đồng mua bán cá tra nguyên liệu trị giá hơn 930 triệu đồng với ông Thức. Sau đó, ông Thức chỉ thanh toán khoảng 500 triệu đồng, nợ ông Tùng gần 400 triệu đồng.

Cũng như bà Mai, ông Tùng cho người đến lấy một số tài sản của doanh nghiệp Vạn Hưng để trừ nợ. Sau đó, ông Tùng cũng bị Cơ quan CSĐT tỉnh Sóc Trăng khởi tố về tội cưỡng đoạt tài sản. Ngày 27/11/2012, ông Tùng bị bắt tạm giam.

Sau đó, vụ án được TAND tỉnh Sóc Trăng đưa ra xét xử 2 lần và cả 2 bản án đều bị TAND cấp cao tại TP.HCM tuyên hủy toàn bộ bản án để điều tra lại theo quy định.

Đến ngày 24/3/2020, Công an tỉnh Sóc Trăng đình chỉ điều tra đối với bà Mai và ông Tùng.

Tuy nhiên, đầu tháng 8/2020, Công an tỉnh Sóc Trăng phục hồi điều tra và thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với bà Mai và ông Tùng từ tội "Cưỡng đoạt tài sản" sang "Công nhiên chiếm đoạt tài sản". Các quyết định này được Viện KSND tỉnh Sóc Trăng phê chuẩn và tống đạt đến các bị can.

Tại phiên tòa phúc thẩm, cả hai bị cáo đều thừa nhận có tháo dỡ tài sản của doanh nghiệp Vạn Hưng, tuy nhiên cả hai cho rằng mình không phạm tội. Đồng thời, cả hai xin giữ quyền im lặng và bảo lưu các ý kiến đã trình bày trong các phiên tòa phúc thẩm lần 1 và 2.

Trong khi đó, tòa nhận định, trước đó các tài sản của doanh nghiệp Vạn Hưng đã được thế chấp tại Quỹ tín dụng Trung ương Chi nhánh Sóc Trăng. Việc mua bán tài sản giữa bị cáo và doanh nghiệp Vạn Hưng không có sự đồng ý của Quỹ Tín dụng là không phù hợp.

Chiều cùng ngày, trao đổi với phóng viên Dân Việt, luật sư Nguyễn Trường Thành (Trưởng Văn phòng Luật sư Vạn Lý), luật sư bào chữa cho hai bị cáo cho rằng vụ án vi phạm nghiêm trọng luật tố tụng hình sự.

Trong khi đó, ông Tùng và con trai bà Mai (do bà đang nằm điều trị tại bệnh viện) cho biết sẽ kháng cáo kêu oan đến cùng.