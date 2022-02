Các điểm du lịch ở Cà Mau, Bạc Liêu hút khách những ngày đầu năm

Ngày 4/2, thông tin từ Sở VHTTDL tỉnh Cà Mau cho biết, từ ngày 31/1 - 4/2 (từ 29 Tết đến mùng 4 Tết), có gần 72.500 lượt khách du lịch đến với Cà Mau, tăng 3,43% so cùng kỳ năm 2021.

Các điểm du lịch sinh thái ở Cà Mau thu hút đông khách du lịch. Ảnh: CL.

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, tình hình dịch Covid-19 ở Cà Mau được kiểm soát tốt; 100% xã, phường, thị trấn đều trở thành vùng xanh. Nắm bắt cơ hội này, một số khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đã hoạt động trở lại với mô hình, sản phẩm tham quan, trải nghiệm mới, thu hút đông đảo lượng du khách.

Theo đó, các địa điểm thu hút đông du khách đến tham quan nhất trong dịp Tết là Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau, Khu du lịch Hòn Đá Bạc; khu du lịch Hoa Rừng U Minh;...

Du khách tại một điểm tham quan ở Cà Mau dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: CL.

Tuy vậy, trong 5 ngày Tết mức doanh thu từ du lịch của tỉnh Cà Mau mới đạt khoảng 35,1 tỷ đồng, giảm 31,6% so cùng kỳ năm 2021. Bên cạnh đó, lượng khách đến tham quan, trải nghiệm tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh chủ yếu là khách nội tỉnh, lượng khách đi theo đoàn giảm so năm trước do tâm lý e ngại dịch Covid-19.

Khách du lịch đều tiết giảm chi tiêu, phần lớn du khách sử dụng phương tiện cá nhân cũng là nguyên nhân làm giảm doanh thu du lịch trong dịp Tết năm nay.

Tại Bạc Liêu, những ngày qua, lượng khách đến các điểm du lịch cũng cho thấy dấu hiệu gia tăng trở lại. Đặc biệt là từ ngày 28/1, toàn tỉnh này áp dụng cấp độ 1 - nguy cơ thấp (vùng xanh), nên trong những Tết Nguyên đán, việc đi lại, đón Tết của nhân dân cũng nhộn nhịp hơn.

Du khách đến viếng Quán Âm Phật đài ở Bạc Liêu rất đông. Ảnh: CTV.

Tại các điểm du lịch như: Quán Âm Phật đài; Cánh đồng Điện gió Bạc Liêu; chùa Hưng Thiện;… thu hút rất đông khách du lịch đến thăm quan và thắp hương cầu may đầu năm mới.

Chị Nguyễn Bé Bảy (du khách tỉnh Hậu Giang) hành hương tại Quán Âm Phật đài chia sẻ: "Năm nào gia đình cũng tranh thủ đến Mẹ Nam Hải (Quan âm Phật đài) ở Bạc Liêu để cầu gia đạo bình an, sức khỏe. Thời điểm cận Tết Nguyên đán, tình hình dịch Covid-19 lắng xuống, nên người dân ai cũng vui mừng".

Theo UBND tỉnh Bạc Liêu, trong năm 2022, Bạc Liêu phấn đấu doanh thu du lịch - dịch vụ đạt trên 3.000 tỷ đồng, tăng khoảng 97% so với năm 2021.