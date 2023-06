"Sốc" vì nguyên nhân khiến bé trai 20 tháng tuổi tử vong tại nhà trẻ không phép ở An Giang "Sốc" vì nguyên nhân khiến bé trai 20 tháng tuổi tử vong tại nhà trẻ không phép ở An Giang

Cơ quan pháp y xác định, bé trai 20 tháng tuổi tử vong tại nhà trẻ chưa được cấp phép trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, là do bị nứt sọ vùng đầu dài 12cm, sốc mất máu cấp do chấn thương bụng kín, đứt vỡ động mạch treo.