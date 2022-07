'Soi' 6 ngày Tam nương tháng 7 Âm lịch xem đáng sợ tới mức nào?

Ngày Tam nương là những ngày nào?

Ngày Tam nương tương sát lưu truyền trong dân gian xấu tới mức ai gặp thất bại, thiếu may mắn, hư hỏng đồ, hay bất cứ thứ gì không may mắn là nhiều người lại lật lịch xem lại. Khi phát hiện ra ngày xảy ra chuyện là ngày Tam nương thì lại than thân, trách phận "sao đúng ngày xấu thế lại đi làm việc quan trọng để nên nông nỗi".

Các cụ xưa còn có một bài thơ nhiều dị bản về ngày Tam nương ca, đại ý:

Mồng ba, mồng bảy tránh xa

Mười ba, mười tám đến là không hay

Hăm hai, hăm bảy tiếp ngày

Tam nương tương sát họa tai khôn lường

Khởi công vạn sự bất thường

Làm nhà, cưới hỏi tuyệt đường cháu con

Chăn nuôi gia súc hao mòn

Cửa nhà tan nát, vàng son phai mờ

Hao tài nếm cảnh bơ vơ

Đi sông đi biển bến bờ là đâu

Bổ, phong, nhậm chức thảm sầu

Ra đi biền biệt buồn đau nhớ nhà

Ngày Tam nương từ xưa các cụ cẩn trọng, nhịn nhường hơn trong sinh hoạt hàng ngày, làm việc gì quan trọng cũng phải xem xét kỹ để tránh xui xẻo. Ví như không đón dâu về nhà chồng ngày Tam nương để tránh vợ chồng dễ cãi cọ; Tránh đi sông biển ngày Tam nương tương vì dễ gặp họa; Tránh bổ phong, nhận chức vào ngày Tam nương vì không phải ngày cát, có khi còn phải đi xa biền biệt…

Ngày tam nương sẽ kiêng đám cưới. Clip minh họa

Theo quan niệm phương Đông, 1 tháng có 6 ngày (3, 7, 13, 18, 22, 27 Âm lịch) được coi là ngày Tam nương tương sát - kiêng kị làm những việc lớn như cưới hỏi, động thổ, làm nhà, khai trương, kí kết hợp đồng... Nếu cố ý tiến hành thì khó tránh khỏi xui xẻo, trục trặc, ly tán, thất bát… Ngày Tam nương cực kỳ kiêng đi đường xa, nếu cố ý xuất hành làm những việc quan trọng sẽ dễ gặp chuyện tai bay vạ gió, hay vướng phải rắc rối, nguy hiểm khó lường.



Trong phong thủy những ngày Tam nương được tính là do các phi tinh (trong Cửu cung bát quái) có sao Ngũ hoàng rất mạnh và xấu, bay tới đâu sẽ mang họa tới đó. Vào những ngày Tam nương này mọi người hạn chế làm các việc quan trọng.

Còn theo các nhà khoa học, sức khỏe con người dao động hình sin, những ngày năng lượng dao động khiến cơ thể con người mất cân bằng, kém minh mẫn - trùng với ngày tam nương trong phong thủy.



Khoa học cũng giải thích rằng, khi trái đất tự quay quanh nó và mặt trăng quay quanh trái đất thì khoảng 2 ngày rưỡi, mặt trăng sẽ di chuyển qua một "vùng trời" mới, khiến các dòng năng lượng dao động, ảnh hưởng tới toàn bộ sự sống trên trái đất.

Các chuyên gia thiên văn hiện đại cho rằng, những ngày Tam nương là thời điểm mặt trăng chuyển sang vùng mới, tránh ngày xấu chính là tránh thời điểm không tốt của sự vận động vũ trụ và khí quyển ảnh hưởng lớn đến trái đất, chi phối đời sống của sinh vật - trong đó có con người.

Những việc hạn chế làm vào ngày Tam nương

Tháng 7 âm lịch sắp đến, một số người cẩn thận đã lo lắng tìm cách để tránh ngày Tam nương, họ e sợ tháng cô hồn mọi thứ có thể "xấu" hơn so với các tháng khác trong năm. Nhưng theo các nhà phong thủy thì ngày Tam nương tháng cô hồn cũng như các tháng khác, chứ không phải như nhiều người nghĩ là ngày Tam nương tháng 7ÂAm sẽ xấu hơn.



Ngày Tam nương tháng 7 Âm đi ra đường mọi người giữ gìn bản thân, thận trọng khi đi lại, giao tiếp để tránh những tai bay vạ gió, những nguy hiểm không lường trước được (như không đi giữa đường dù là đường vắng vẻ; không khai trương, cưới xin, động thổ, làm nhà, ký kết hợp đồng, cưới hỏi... vì dễ gặp trục trặc, thất bại, không may mắn; Hạn chế về khuya, đi chơi xa, hạn chế đi vùng sông nước, hay tham gia trò chơi mạo hiểm, đến các nơi hoang vu, rừng rú...

Muốn hóa giải ngày Tam nương để mọi người yên tâm trong tháng cô hồn thì kinh nghiệm các cụ xưa truyền lại là nên làm việc thiện lành, phóng sinh, làm phúc... nếu đi lễ chùa, tụng kinh niệm Phật càng tốt, hoặc đơn giản là hàng ngày dành chút thời gian đọc chú Đại bi.

Ngày Tam nương kiêng xây nhà, sửa nhà

Ngày Tam nương là xấu theo dân gian, nhưng thực sự chưa có nghiên cứu, kiểm chứng khoa học nào về những xui xẻo do ngày đó mang lại. Nhưng vào những ngày này năng lượng dao động khiến cơ thể con người mất cân bằng, kém minh mẫn... Vì vậy khi tham gia giao thông cần thận trọng; Trong sinh hoạt, làm việc gặp chuyện không vui hãy kiềm chế vì ngày Tam nương dễ bị "ma xui quỷ khiến" mà dẫn tới sân giận, hành động dại dột, vội vã mà nguy hại cho bản thân...

Kiêng hay không kiêng ngày Tam nương là tùy mỗi người, nhưng những việc lớn như khai trương, ký hợp đồng mua bán, khởi công nhà mới… cẩn thận vẫn hơn. Còn bình thường thì coi ngày đó như những ngày bình thường để sinh hoạt, làm việc, học tập... cho tốt chứ không để quan niệm xưa ảnh hưởng đến cuộc sống quá nhiều, vì con người vẫn là yếu tố quyết định.

Cách hóa giải ngày Tam nương

Mỗi người sẽ có cách hóa giải khác nhau, nhưng đơn giản và dễ thực hành thì tránh những hoạt động phải kiêng kị vào ngày Tam nương. Đặc biệt những việc trọng đại trong đời người không nên làm vào những ngày Tam nương.

Nếu bất khả kháng thì hãy tham khảo sao chiếu ngày đó xem có thể hóa giải được hay không, rồi sau đó chọn giờ hoàng đạo hợp tuổi hợp mệnh để tiến hành - như thế sẽ hạn chế bớt phần nào đó trong ngày Tam nương.

Không chỉ lo cho những ngày Tam nương tháng 7 Âm, mà 12 tháng thì mỗi tháng 6 ngày có ngày Tam nương, nên đánh dấu ngày để sắp xếp những việc cần làm trước, việc làm sau cho phù hợp. Có thể tình ngày giờ rồi hãy làm việc, hay tìm hiểu thông tin về phong thủy ngày đó cái gì cần tránh thì nên tránh.

Khi chọn được ngày đẹp giờ đẹp mọi việc bạn tiến hành đều có thể thành công dễ dàng. Phong thủy Tam Nguyên hàng tuần đã có giới thiệu ngày tốt, giờ đẹp để người dân yên tâm chọn ngày, chọn giờ làm mọi việc.

Những kiêng kị dân gian hầu hết do đúc kết từ cuộc sống mà ra, người xưa trải nhiều năm mới có được kho tàng kinh nghiệm về các ngày kiêng kị Tam nương do đã nhận được nhiều bài học. Các bạn hãy học hỏi và đúc rút những kinh nghiệm quý giá riêng cho mình, giảm bớt những sai phạm đáng tiếc trong cuộc sống.

* Thông tin mang tính tham khảo.