Tỷ lệ thẻ vàng Mexico vs Ba Lan

0:0

Tài xỉu: 4

Soi kèo thẻ vàng Mexico vs Ba Lan

Tỷ lệ kèo thẻ phạt mà nhà cái đặt ra ở trận đấu này đã phản ánh đúng tương quan lực lượng giữa Mexico và Ba Lan, đồng thời cũng phản ánh rất chính xác về ý nghĩa quan trọng của trận đấu này. Không đội nào chấp thẻ đội nào, cho thấy nhà cái đánh giá Mexico và Ba Lan ngang tài ngang sức, đồng thời việc 2 đội coi đây là trận quyết chiến, làm bản lề cho tham vọng giành vé vượt qua vòng bảng để góp mặt ở vòng 16 đội World Cup 2022, cũng khiến kèo thẻ phạt trở nên cân kèo.

Mexico vs Ba Lan.

Việc ứng viên vô địch mạnh vượt trội Argentina mạnh vượt trội ở bảng C và gần như chắc chắn sẽ giành 1 trong 2 tấm vé tham dự vòng 16 đội sẽ khiến Mexico và Ba Lan phải đấu sinh tử ngay ở trận ra quân. Mexico và Ba Lan, đội nào cũng khát khao giành chiến thắng để mở toang cánh cửa vượt qua vòng bảng. Tuy nhiên ngược lại, cả 2 đội tuyển cũng đều nhận thức được rằng một thất bại rất có thể sẽ khiến họ phải xách va ly về nước. Đó là lý do sẽ khiến cả hiệp 1 trận đấu diễn ra chậm rãi, giằng co, không có nhiều pha lên bóng nguy hiểm, dẫn tới thẻ phạt chưa xuất hiện nhiều.

Nhưng khi trận đấu bước vào những phút thi đấu cuối cùng, đó là lúc mà cả Mexico và Ba Lan đều sẽ sốt ruột muốn tìm kiếm bàn thắng duy nhất kết liễu và giật lấy 3 điểm quý như vàng. Con số thống kê cho thấy 26% số bàn thắng của Mexico ở 50 trận gần nhất được ghi sau phút thứ 75, con số này của Ba Lan là 27%. Khi 2 đội cùng vùng lên ở những phút cuối trận, thì đó cũng là lúc thẻ phạt sẽ 'rụng như được mùa', nổ tài thẻ phạt hoàn toàn có thể xảy ra.

Chọn: Mexico và Tài