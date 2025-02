Soi kèo, tỷ lệ Bournemouth vs Liverpool (22h ngày 1/2). The Kop bước hụt? Bournemouth vs Liverpool (22h ngày 1/2): The Kop bước hụt?

Tại vòng 24 Premier League, Liverpool sẽ có chuyến làm khách đầy khó khăn trước Bournemouth trên sân Vitality và khả năng The Kop mất điểm là không nhỏ.