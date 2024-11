Soi kèo, tỷ lệ Chelsea vs Arsenal (23h30 ngày 10/11): Đội khách tiếp tục "rơi tự do"? Chelsea vs Arsenal (23h30 ngày 10/11): Đội khách tiếp tục “rơi tự do”?

Với sự khủng hoảng nhân sự và tinh thần đang có dấu hiệu sa sút, Arsenal sẽ gặp rất nhiều khó khăn và không loại trừ khả năng trắng tay khi làm khách trước Chelsea trong trận Super Sunday của vòng 11 Premier League.