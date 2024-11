Giám đốc thể thao Edu ra đi, Arsenal đối diện “áp lực ngàn cân”

Mất Edu, Arsenal mất định hướng trong chuyển nhượng?

Tháng 7/2019, Edu được bổ nhiệm làm giám đốc kỹ thuật của Arsenal. Không lâu sau, khi thể hiện được sự chăm chỉ trong công việc và có tầm nhìn chiến lược tốt với việc hoạch định kế hoạch phát triển phù hợp với Arsenal, Edu được thăng chức lên làm giám đốc thể thao.

Khi còn là cầu thủ, Edu từng chơi bóng cho Arsenal trong quãng thời gian 2001-2005. Dù không thực sự nổi bật như nhưng siêu sao Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Gilberto Silva, Robert Pires hay Sylvain Wiltord, nhưng Edu vẫn được các CĐV Arsenal quý mến bởi tính cách điềm đạm và lối chơi cần mẫn nhưng cũng không thiếu kỹ thuật đúng chất của một cầu thủ Brazil.

Edu (bên phải) tham gia ban lãnh đạo Arsenal từ tháng 7/2019 và đã có rất nhiều đóng góp. Ảnh: Getty

Từ khi tham gia ban lãnh đạo Arsenal, Edu đã có những đóng góp cực lớn cho "Pháo thủ", đặc biệt trên thị trường chuyển nhượng. Edu được đánh giá là có khả năng đàm phán tốt, biết cách phát hiện các cầu thủ giàu tiềm năng và đủ uy tín thuyết phục những ngôi sao đồng ý tới sân Emirates chơi bóng.

Trong quãng thời gian Edu làm việc cho Arsenal, đội bóng này đã chi 867 triệu bảng để chiêu mộ 38 cầu thủ. Tất nhiên, không phải bản hợp đồng nào cũng thành công, nhưng sự thất bại hoặc không đáp ứng được kỳ vọng như Pepe, David Luiz, Tierney, Willian, Zinchenko, Kiwior… Nhưng bên cạnh đó, rất nhiều cầu thủ đã tỏa sáng và giúp Arsenal thi đấu khởi sắc hơn so với thời gian trước đó như Odegaard, David Raya, Declan Rice, Kai Havertz, Jorginho, Saliba… Mới nhất, ở mùa giải này, Edu đã giúp Arsenal mua được các ngôi sao đầy hứa hẹn là Calafiori và Merino.

Ngoài ra, Edu làm được điều rất quan trọng từ nửa thập kỷ trước là đẩy được những cầu thủ có tên tuổi nhưng đã sa sút phong độ và không còn tinh thần cống hiến khỏi Arsenal. Hai trường hợp điển hình được tờ Daily Mail chỉ ra để ghi nhận sự sáng suốt của Edu là Ozil và Aubameyang.

Edu đã giúp Arsenal ký được nhiều bản hợp đồng có hiệu quả trong hơn 5 năm qua. Anhr: Getty

Edu có nhiều đóng góp, nhưng mối duyên này đã kết thúc một cách dang dở. Hôm qua (4/11), truyền thông Anh đồng loạt đưa tin Edu sẽ rời khỏi Arsenal để chuyển tới CLB Nottingham Forest làm việc. Sau đó, chính Edu và Arsenal cũng xác nhận điều này.

Đưa ra lời chia tay của mình với Arsenal, Edu bộc bạch: Arsenal luôn ở trong trái tim tôi. Giờ là lúc theo đuổi một thử thách khác. Quyết định vô cùng khó khăn.

Arsenal đã cho tôi cơ hội làm việc với rất nhiều người tuyệt vời, đặc biệt là Mikel Arteta. Cậu ấy giờ trở thành bạn thân của tôi.

Tôi muốn gửi lời chúc Arsenal và CĐV "Pháo thủ" những điều tốt đẹp nhất trong tương lai".

Với việc Edu ra đi, Arsenal sẽ gặp khó khăn trong việc chiêu mộ những ngôi sao như Calafiori. Ảnh: Getty

Thực tế, Edu có thể còn vương vấn về tình cảm với Arsenal, nhưng đề nghị từ phía Nottingham Forest quả là quá hấp dẫn. Cụ thể, chủ sở hữu Nottingham Forest là ông Evangelos Marinakis đã theo đuổi Edu trong nhiều tháng và cuối cùng đã thuyết phục thành công cựu tiền vệ này về làm việc cùng mình khi chấp nhận trả mức lương cao gấp 3 lần so với Arsenal.

Việc Edu ra đi chắc chắn sẽ gây khó khăn cho Arsenal. Mất đi một chuyên gia rất tài năng trong lĩnh vực chuyển nhượng, Arsenal có thể đối diện với một cuộc khủng hoảng trong tương lai gần và sức cạnh tranh của họ trên sân cỏ đương nhiên sẽ giảm đi rõ rệt.