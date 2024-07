Soi kèo, tỷ lệ cược Anh vs Hà Lan (2 giờ ngày 11/7, bán kết EURO 2024): Sẽ có "đấu súng"? Anh vs Hà Lan (2 giờ ngày 11/7, bán kết EURO 2024): Thắng thua định đoạt bởi… may mắn?

Trong trận bán kết thứ hai của EURO 2024, Anh và Hà Lan được đánh giá cân bằng nhau trên mọi phương diện và đội giành quyền lọt vào trận chung kết có thể được xác định chỉ bởi một tình huống may rủi nào đó.