Anh vs Thụy Sĩ sẽ có “đấu súng” để phân định thắng thua?

Nhận định Anh vs Thụy Sĩ:

Tại EURO 2024, Anh thi đấu rất thiếu thuyết phục dù họ bất bại cả 4 trận đã qua và lọt vào tứ kết. Ở bảng C, Anh khởi đầu bằng trận thắng 1-0 rất chật vật trước Serbia. Sau đó, Anh hòa Đan Mạch, Slovenia và thể hiện lối chơi không có đường nét.

Đến vòng 1/8, Anh thậm chí bị Slovakia dẫn trước đến những giây cuối cùng và đối diện nguy cơ bị loại. May mắn cho Anh, bàn thắng quý giá của Bellingham đã giúp Anh kịp gỡ hòa 1-1 để kéo trận đấu sang hiệp phụ. Sau đó, Kane tỏa sáng và ghi bàn ấn định thắng lợi 2-1 rất nhọc nhằn cho Anh.

Anh và Thụy Sĩ là trận đấu rất cân bằng. Ảnh: SP

Về phía Thụy Sĩ, họ cũng bất bại 4 trận nhưng thể hiện phong độ ấn tượng hơn Anh rất nhiều. Trước các đối thủ mạnh, Thụy Sĩ vẫn thi đấu vô cùng tự tin và đạt kết quả tốt. Cụ thể, Thụy Sĩ dẫn trước chủ nhà Đức đến những giây cuối cùng trước khi bị gỡ hòa 1-1. Tại vòng 1/8, Thụy Sĩ đá rất xuất sắc để biến Italia thành cựu vô địch với chiến thắng 2-0.

Trong cuộc đối đầu sắp tới, Anh dù được đánh giá nhỉnh hơn nhưng không dễ áp đặt được thế trận. Thụy Sĩ chắc chắn đã nghiên cứu kỹ chiến thuật của đối phương và lên phương án phong tỏa Kane, Bellingham, Foden, Saka… một cách hiệu quả nhất.

Thế trận của cuộc so tài này có thể mang tính giằng co ở khu vực giữa sân, khi cả Anh và Thụy Sĩ đều đề cao sự an toàn. Chính vì vậy, trận đấu có khả năng không thể phân định thắng thua trong 90 phút và thậm chí sẽ kéo dài đến loạt sút luân lưu may rủi.

Đội hình dự kiến Anh vs Thụy Sĩ:

Anh: Pickford (GK), Trippier, Konsa, Stones, Walker, Rice, Mainoo, Foden, Bellingham, Saka, Kane.

Thụy Sĩ: Sommer (GK), Rodriguez, Schar, Akanji, Ndoye, Freuler, Xhaka, Aebischer, Rieder, Vargas, Embolo.

Dự đoán: Hai đội hòa 1-1 trong 120 phút và Anh thắng ở loạt sút luân lưu.