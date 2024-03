Soi kèo, tỷ lệ cược Chelsea vs Leicester (19h45 ngày 17/3): The Blues thắng tối thiểu? Chelsea vs Leicester (19h45 ngày 17/3): "The Blues" thắng tối thiểu?

Với lợi thế sân nhà Stamford Bridge kèm theo thành tích đối đầu ấn tượng, Chelsea có nhiều cơ hội vượt qua Leicester tại vòng tứ kết FA Cup.