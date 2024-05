Soi kèo, tỷ lệ cược Man City vs M.U (21h ngày 25/5): The Citizens lập kỷ lục mới? Man City vs M.U (21h ngày 25/5): The Citizens tạo nên kỷ lục mới?

Sau khi lập kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch Premier League, Man City đang có cơ hội tạo nên một kỳ tích mới của bóng đá Anh nếu đánh bại M.U trong trận chung kết FA Cup.