Soi kèo, tỷ lệ cược Sheffield United vs Chelsea (23h30 ngày 7/4). The Blues áp sát top 6 Sheffield United vs Chelsea (23h30 ngày 7/4): The Blues áp sát top 6

Sau chiến thắng nghẹt thở trước M.U cách đây vài ngày, Chelsea có cơ hội tích lũy thêm điểm số và cải thiện thứ hạng khi chỉ phải gặp đội cuối bảng Sheffield United ở vòng 32 Premier League.