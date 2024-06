Trận khai mạc EURO 2024 Đức vs Scotland sẽ có “mưa thẻ”?

Nhận định thẻ vàng Đức vs Scotland:

Với đẳng cấp cao hơn kèm theo ưu thế sân nhà, Đức được đánh giá vượt trội về chuyên môn so với Scotland là điều không bất ngờ ở trận khai mạc EURO 2024. Chính vì phải chơi theo kiểu "cửa dưới", Scotland cần tìm mọi cách để ngăn chặn các pha tấn công của Đức, trong đó có cả việc phải phạm lỗi nếu cần thiết.

Trận đấu giữa Đức và Scotland có tính chất rất quan trọng với cả 2 đội. Ảnh: SP

Cách chơi của Scotland thiên về sức mạnh, sẵn sàng tranh chấp tay đôi. Chính điều này khiến họ có khả năng phải nhận nhiều thẻ phạt khi chạm trán Đức có khá nhiều cầu thủ thi đấu lắt léo, kỹ thuật trên hàng công.

Trong 2 trận đấu gần nhất, Đức không phải nhận thẻ phạt nào, còn Scotland chỉ phải nhận 1 thẻ vàng. Tuy nhiên, đó là các trận đấu giao hữu và tính chất đương nhiên khác hẳn một cuộc so tài ở VCK EURO. Ở 2 lần đối đầu gần nhất, Scotland cũng phải nhận nhiều thẻ phạt hơn Đức.

Scotland lép vế hơn Đức về chuyên môn nên nhiều khả năng họ sẽ phải phạm lỗi nhiều hơn để bảo vệ khung thành. Đức cũng cần những quả phạt để có phương án tấn công hợp lý trong trường hợp đối phương co cụm quá sâu về phần sân nhà. Vì vậy, Đức có thể câu lỗi và câu luôn thẻ phạt với Scotland trong cuộc đọ sức tới.

Lối chơi quyết liệt có thể khiến Scotland (áo xanh đen) phải nhận nhiều thẻ phạt khi gặp Đức. Ảnh: CNN

Nhưng chi tiết rất đáng chú ý là trọng tài Clement Turpin là người điều khiển trận đấu này. Ông Turpin từ trước đến nay vốn nổi tiếng là người nghiêm khắc và sẵn sàng rút thể để "dằn mặt" các cầu thủ phạm lỗi.

Trận khai mạc có thể khiến cả Đức lẫn Scotland phải thi đấu rất thận trọng. Với việc đề cao sự an toàn, hai bên sẽ chơi chặt chẽ và không ngần ngại phạm lỗi và chấp nhận chịu thẻ phạt nếu hành vi ấy giúp khung thành được an toàn. Do đó, đây hứa hẹn là một cuộc đọ sức có "mưa thẻ".

Lựa chọn: Scotland nhận nhiều thẻ phạt hơn và trận đấu có hơn 3 thẻ vàng.