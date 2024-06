VCK EURO 2024 đang đến gần, và chúng ta không thể bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào của giải đấu hấp dẫn này. Giải đấu năm nay sẽ diễn ra từ ngày 14 tháng 6 đến ngày 14 tháng 7 tại Đức, với sự tham gia của 24 đội tuyển hàng đầu châu Âu. Trận đấu đầu tiên của giải sẽ là màn so tài giữa chủ nhà Đức và Scotland diễn ra tại SVĐ Munich Football Arena. Những trận cầu đỉnh cao, những bàn thắng mãn nhãn, và những phút giây kịch tính sẽ khiến bạn không thể rời mắt khỏi màn hình.

EURO 2024 có 24 đội bóng các quốc gia thành viên của UEFA tranh tài tại Vòng chung kết năm nay, chia làm 6 bảng, mỗi bảng có 4 đội. Trong đó tại bảng A có các đội Đức, Scotland, Hungary, Thụy Sĩ; bảng B gồm Tây Ban Nha, Croatia, Italia, Albania; bảng C gồm Anh, Đan Mạch, Serbia, Slovenia; bảng D gồm Ba Lan, Pháp, Hà Lan, Áo; bảng E gồm Slovakia, Romania, Bỉ, Ukraine; bảng F gồm Bồ Đào Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Czech và Georgia.

Được mệnh danh là "cỗ xe tăng", liệu đội tuyển Đức trong lần tổ chức UEFA EURO 2024 trên đất nhà có đưa chiếc cúp vô địch trở lại với nước Đức sau nhiều năm chờ đợi? Tất nhiên, không thể bỏ qua bộ đôi tuyển Tây Ban Nha và tuyển Pháp cho danh hiệu vô địch, vì đơn giản đây là hai đội mạnh tham gia tranh tài. Tuyển Anh có lẽ là một trong những đội được đánh giá rất cao cho vị trí ứng viên vô địch tại Vòng chung kết UEFA EURO 2024. Đơn giản vì 2 giải đấu lớn gần đây, đội tuyển xứ sương mù đều thi đấu rất ấn tượng và có kết quả rất tốt. Dưới sự dẫn dắt của HLV Gareth Southgate, lối chơi của tuyển Anh khá ổn định và họ hiện đang có những ngôi sao thi đấu rất nổi bật trong đội hình của mình.

Đội vô địch EURO 2024 sẽ nhận thưởng 8,76 triệu USD (khoảng 213 tỉ đồng), trong khi đội Á quân nhận thưởng 5,48 triệu USD (133,5 tỉ đồng). Hãy cùng VTVcab đồng hành và cháy hết mình với từng khoảnh khắc của EURO 2024, nơi mà niềm đam mê bóng đá được thăng hoa và những giấc mơ trở thành hiện thực!