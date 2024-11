Soi kèo, tỷ lệ Liverpool vs Aston Villa (3h ngày 10/11): "The Kop" vững ngôi đầu Liverpool vs Aston Villa (3h ngày 10/11): “The Kop” vững ngôi đầu

Dù gặp phải đối thủ khó chơi là Aston Villa tại vòng 11 Premier League, nhưng với đẳng cấp cao, phong độ ổn định kèm theo lợi thế sân nhà, Liverpool đủ sức giành chiến thắng để tiếp tục giữ chắc vị trí đầu bảng.