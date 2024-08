Soi kèo, tỷ lệ Liverpool vs Brentford (22h30 ngày 25/8): The Kop đại thắng? Liverpool vs Brentford (22h30 ngày 25/8): The Kop đại thắng?

Với đẳng cấp vượt trội kèm theo lợi thế sân nhà Anfield, Liverpool đủ khả năng giành chiến thắng với cách biệt lớn khi gặp Brentford tại vòng 2 Premier League.