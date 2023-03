"Soi" nguồn tiền của chuỗi cầm đồ F88

Trong báo cáo xếp hạng tín nhiệm trái phiếu F88 lần đầu của FiinRatings ra mắt tháng 10/2021, tại thời điểm cuối tháng 6/2021, mức đòn bẩy tài chính của F88 đo lường bằng tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu khoảng 3,5 lần, cao hơn năm 2020 do tốc độ tăng trưởng nhanh của quy mô hoạt động cho vay.

Tỷ lệ sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) của công ty năm 2021 là khoảng 18% so với mức 13% năm 2020. Đến tháng 6/2022, FiinRatings cập nhật lại tỷ lệ ROE ở mức 11,1% so với mức trung vị của các công ty tài chính ở mức 6,7%. Dự kiến giảm nhẹ xuống 10,7% trong năm 2022 do vốn chủ sở hữu tăng lên.