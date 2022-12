Sôi nổi Ngày hội An toàn giao thông tại Trường THPT IVS

Sáng ngày 8/12, tại Trường THPT IVS, Ban An toàn giao thông phối hợp với Huyện Đoàn, Đoàn Trường THPT IVS đã tổ chức Ngày hội "An toàn giao thông huyện Thanh Oai năm 2022".

Lãnh đạo các sở ban ngành tới dự Ngày hội An toàn giao thông. Ảnh: IVS

Về dự ngày hội có ông Nguyễn Đức Tiến, Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Thành phố Hà Nội; ông Bùi Hoàng Phan, Bí thư Huyện ủy; ông Nguyễn Khánh Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; các đồng chí trong Ban An toàn giao thông huyện; Ban giám hiệu trường THPT IVS...

Diễu hành tuyên truyền về an toàn giao thông. Ảnh: IVS

Đến với "Hội thi tìm hiểu kiến thức Giao thông", Đoàn trường IVS đã mang tới rất nhiều tiết mục đặc sắc như CLB Lân – Sư – Rồng, võ thuật, hát, múa. Tất cả các tiết mục đã để lại ấn tượng sâu sắc với quý đại biểu, phụ huynh cũng như toàn thể học sinh các trường trên địa bàn huyện Thanh Oai.

Ông Bùi Hoàng Phan, Bí thư huyện uỷ phát biểu. Ảnh: IVS

Trong không khí sôi nổi của Ngày hội đã diễn ra các nội dung: tổ chức diễu hành tuyên truyền An toàn giao thông trên các tuyến đường chính của huyện với sự tham gia của lực lượng cảnh sát giao thông và các bạn đoàn viên thanh niên; thi Vẽ tranh với chủ đề "An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ", kết quả có 47 tác phẩm dự thi vòng sơ khảo, 10 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo và 5 tác phẩm thuyết trình tranh tại Ngày hội.

Sôi nổi các tiết mục biểu diễn. Ảnh: IVS

Với chủ đề "Thanh niên Thanh Oai với văn hóa giao thông", 6 đội thi đến từ các trường THPT trên địa bàn huyện tham gia phần thi tiểu phẩm với những tình huống giao thông rất thực tế, dí dỏm, dễ hiểu, dễ nhớ những bài học về an toàn giao thông. Cuối cùng, phần thi Rung chuông vàng tìm hiểu về Luật An toàn giao thông.

Học sinh tham gia các cuộc thi. Ảnh: IVS

Ngày hội "An toàn giao thông huyện Thanh Oai năm 2022" nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho các thanh thiếu niên và các em học sinh về an toàn giao thông; nâng cao kiến thức, vai trò và trách nhiệm của mình khi tham gia giao thông. Đồng thời, Ngày hội không chỉ là sân chơi tìm hiểu kiến thức về An toàn giao thông mà còn là nơi giao lưu, học hỏi, gắn kết giữa các đồng chí cán bộ Đoàn, Hội, Đội các đơn vị; nâng cao văn hóa giao thông trong toàn huyện.

Học sinh Trường IVS nhận giải trong hội thi. Ảnh: IVS