Sơn La: Bắt nguyên nhân viên ngân hàng lừa đảo hàng tỷ đồng Clip: Bắt nguyên nhân viên ngân hàng ở Sơn La lừa đảo hàng tỷ đồng

Ngày 11/6, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La (PC03) đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Lò Mạnh Hùng (SN 1991, trú tại tổ 2, phường Chiềng Cơi, TP.Sơn La) nguyên là nhân viên một ngân hàng trên địa bàn TP.Sơn La.