Sơn La: Đảm bảo an ninh trật tự phục vụ bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

Đảm bảo ANTT tự phục vụ bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Ngay từ đầu năm, Công an thành phố đã tăng cường các biện pháp nắm tình hình, xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng nắm chắc tiêu chuẩn ứng cử viên, phát hiện kịp thời những người không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết; bảo vệ tuyệt đối an toàn các hội nghị hiệp thương, các cuộc tiếp xúc cử tri.

Nhà văn hóa bản Lầu, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh. Đây là 1 trong 6 địa điểm được chọn tổ chức ngày hội bầu cử. Những ngày này, Công an phường Chiềng Lề đã phối hợp với Công an thành phố và cấp ủy chính quyền địa phương triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự, làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn, dư luận; kiên quyết đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, âm mưu, hành động phá hoại cuộc bầu cử.

Mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, triệt xóa các tụ điểm phức tạp về ANTT. Trong Quý I/ 2021 đã phát hiện bắt giữ 156 vụ, 176 đối tượng phạm tội liên quan đến hình sự, kinh tế, ma túy.

Với công tác chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền và sự vào cuộc quyết liệt của công an thành phố Sơn La, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được đảm bảo vững chắc, góp phần quan trọng để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại địa phương diễn ra thành công.