Sơn La: Hung thủ sát hại nam học sinh lớp 8 trên nương mía khai gì?

Clip: Đối tượng Lò Mạnh Cường tại cơ quan công an.

Vào hồi 9 giờ ngày 11/4/2022, Công an huyện Mai Sơn nhận được điện báo của Công an xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn với nội dung: Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 11/4/2022, anh Hà Văn Tùng, sinh năm 1998 cùng một số người dân ở bản Lù, xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn đang chặt mía tại nương nhà anh Tùng thì phát hiện 1 tử thi nam giới ở khe rãnh nước cạn trong vườn mía của gia đình. Sau đó, anh Tùng đã điện báo Công an huyện Mai Sơn xác minh, làm rõ.

Công an huyện Mai Sơn đã tiến hành kiểm tra, xác minh, xác định tử thi là em Hà Văn V. sinh năm 2008, trú tại bản Lù, xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn; hiện đang là học sinh lớp 8A2 Trường TH-THCS Chiềng Lương, Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Sáng ngày 04/4/2022, Hà Văn V. đi học tại Trường TH-THCS Chiềng Lương, xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn. Sau đó không trở về nhà, gia đình đã tự tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy.

Đối tượng Cường tại cơ quan công an. Ảnh: Công an huyện Mai Sơn.

Chiếc dép - manh mối duy nhất nhận định có liên quan đến đối tượng gây án

Kết quả khám xét hiện trường nhận định đây là vụ án giết người, cướp tài sản, Công an huyện Mai Sơn đã tổ chức lực lượng bảo vệ hiện trường; đồng thời báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La chỉ đạo các phòng nghiệp vụ liên quan phối hợp với Công an huyện Mai Sơn tiến hành điều tra, xác minh làm rõ.

Trao đổi với PV, Thượng tá Bùi Văn Dũng, Trưởng Công an huyện Mai Sơn thông tin: Xét thấy vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, nạn nhân là trẻ em, học sinh, nếu không kịp thời điều tra làm rõ sẽ gây hoang mang dư luận. Vì vậy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo xác lập chuyên án truy xét để tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh, làm rõ.

Qua khám nghiệm hiện trường đã phát hiện một số vật dụng xác định là của nạn nhân. Ngoài ra phát hiện 1 chiếc dép là manh mối duy nhất nhận định có liên quan đến đối tượng gây án. Kết quả khám nghiệm tử thi phát hiện 15 vết thương ở vùng lưng, cổ nạn nhân nhận định bị đâm bằng dao. Về chiếc xe máy nạn nhân sử dụng không phát hiện tại hiện trường

Nảy sinh ý định cướp tài sản nên khi phát hiện em Hà Văn V. đi xe một mình, đối tượng Cường đã vẫy xin đi nhờ, sau đó sử dụng dao đâm nhiều nhát vào vùng cổ, lưng nạn nhân. Ảnh: Công an huyện Mai Sơn.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã trực tiếp họp bàn, chỉ đạo triển khai các hoạt động điều tra. Nhận định hung thủ có mối quan hệ quen biết với nạn nhân. Về thủ đoạn gây án, có thể hung thủ đã xin nạn nhân đi nhờ xe máy, sau đó lợi dụng đường vắng, sử dụng dao giết chết nạn nhân, cướp xe máy đi tiêu thụ.

Ban chuyên án đã tập trung lực lượng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ truy tìm chiếc xe máy của nạn nhân và rà soát đối tượng nghi vấn. Dưới sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Ban Giám đốc Công an tỉnh, sự nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn của Ban chuyên án và với tinh thần kiên quyết, mưu chí đấu tranh đến cùng với tội phạm của cán bộ, chiến sỹ các phòng nghiệp vụ liên quan, Công an các huyện, thành phố và sự tham gia của quần chúng nhân dân; đến khoảng 9 giờ sáng ngày 12/4/2022, Ban chuyên án đã làm rõ được đối tượng gây án là Lò Mạnh Cường, sinh năm 2003, trú tại bản Lù, xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn.

Đồng thời đã phát hiện, thu giữ chiếc xe đối tượng đem đi tiêu thụ tại tiểu khu 19/5, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn. Đối tượng Cường nghiện ma túy, ngày 5/4/2022, đã bị Công an huyện Mai Sơn lập hồ sơ đưa vào Trung tâm Giáo dục lao động tỉnh Sơn La cai nghiện ma túy bắt buộc.

Đối tượng khai giết người để cướp tài sản

Ngay sau khi xác định được đối tượng gây án, Tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La, Công an huyện Mai Sơn đã đến cơ sở cai nghiện đấu tranh với đối tượng. Kết quả đấu tranh đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Đối tượng Cường khai nhận, sáng ngày 4/4/2022, đối tượng nảy sinh ý định cướp tài sản nên đã một mình đi bộ từ nhà đến khu vực hỏm Buôm Hậu, bản Lù, xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn để tìm nạn nhân cướp tài sản.

Đến khoảng 12 giờ 15 phút cùng ngày, Cường phát hiện em Hà Văn V. một mình đang điều khiển xe máy đi học về. Đối tượng đã vẫy xin đi nhờ xe, sau đó sử dụng dao đâm nhiều nhát vào vùng cổ, lưng nạn nhân.

Bị đâm bất ngờ em V. ngã xe máy và bỏ chạy xuống vực hẻm vườn mía cạnh đường khiến nạn nhân tử vong. Sau khi đâm chết nạn nhân, Cường cướp xe máy đi đến xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn bán xe được 1.000.000 đồng cho một tiệm xe máy rồi tìm mua ma túy sử dụng cho bản thân. Sau khi sử dụng ma túy, ngày 5/4/2022 Cường đã bị Công an huyện Mai Sơn kiểm tra, lập hồ sơ đưa đi cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Ban chuyên án đánh giá, đây là chuyên án, vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng và kịp thời triển khai lực lượng, phối hợp chặt chẽ, áp dụng có hiệu quả, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra, khám phá, làm rõ. Việc nhanh chóng bắt giữ hung thủ gây án đã góp phần ổn định tình hình địa bàn, củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.