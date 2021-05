Sơn La: Ra quân cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 - 1/5

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5/2021, Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La đã huy động lực lượng, phương tiện tổ chức ra quân cao điểm, thực hiện công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

