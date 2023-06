Sơn La: Tạo việc làm bền vững là kênh chính để giảm nghèo

"Với các giải pháp đồng bộ về giải quyết việc làm năm 2022, Sơn La đã thực hiện chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm, tăng thêm thu nhập cho 29.892 người, đạt 149% so với chỉ tiêu giao tại kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị là 3,74%, giảm 0,03% so với cùng kỳ năm 2021; Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội là 64,9%, giảm 2,0% so với cùng kỳ năm 2021".



Sở LĐTBXH tỉnh Sơn La