Clip: đối tượng vận chuyển ma túy dùng súng chống trả để tẩu thoát

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, bà Cà Thị Ngọc, Chủ tịch UBND xã Phổng Lăng, huyện Thuận Châu (Sơn La) cho biết: Vào khoảng 14h chiều nay (23/12/2022), trên Quốc lộ 6A, thuộc địa bàn xã Phổng Lăng, huyện Thuận Châu xảy ra vụ việc đối tượng vận chuyển ma túy dùng súng chống trả lực lượng chức năng khi bị vây bắt.

Trên đường bỏ chạy, đối tượng đã cướp và điều khiển xe mô tô Wave alpha màu đỏ đen, biển số 26M1-006.70, nhưng đã để lại xe ở khu vực đường đi lên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thuận Châu. Hiện nay, Công an tỉnh Sơn La đang huy động lực lượng phối hợp với Công an Thuận Châu và Công an xã Phổng Lăng truy bắt đối tượng.

Xe đối tượng đâm vào cống thoát nước bên Quốc lộ 6A trên địa bàn xã Phổng Lăng. Ảnh: CAHTC.

Đối tượng súng chống trả lực lượng chức năng để tẩu thoát. Ảnh: CAHTC

Lực lượng chức năng đề nghị người dân trên địa bàn huyện Thuận Châu (Sơn La) chú ý cảnh giác, nếu phát hiện người đàn ông có đặc điểm nhận dạng như trong ảnh thì báo ngay cho Công an huyện Thuận Châu qua số điện thoại: 098 6999777.