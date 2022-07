Đối tượng Mùa A Sáy cùng tang vật bị bắt giữ. Ảnh: Vì Hiện.

Cụ thể, vào hồi 12 giờ 00 phút, ngày 21/7, tại Tiểu khu 13, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, lực lượng đấu tranh Chuyên án SL622 do phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (BĐBP tỉnh Sơn La) chủ trì phối hợp với Phòng Trinh sát kỹ thuật, Đoàn Đặc nhiệm miền Bắc (Cục Phòng chống ma túy và tội phạm), Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập, Đồn Biên phòng Chiềng Sơn (BĐBP tỉnh Sơn La), Chi Cục Hải quan Cửa khẩu Lóng Sập và Công an thị trấn Mộc Châu, Công an huyện Mộc Châu, bắt giữ một đối tượng vận chuyển ma tuý.

Đối tượng là Mùa A Sáy (SN 1992, trú tại bản Suối Đon, xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) bị bắt khi đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ gồm 12.000 viên ma túy tổng hợp, 1 xe máy, 1 điện thoại di động.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đang điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.