Sơn La: Về cơ sở cấp CCCD cho học sinh vùng cao

Tăng cường tối đa quân số, cấp CCCD

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về đẩy mạnh công tác cấp CCCD gắn chíp cho đối tượng ưu tiên là học sinh, phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học cơ sở Trung học phổ thông năm 2023 đảm bảo xong trước ngày 27/3, Công an Sơn La đã xuống tận địa bàn cơ sở, đảm bảo hoàn thành nhận hồ sơ căn cước công dân đúng tiến độ đề ra. Đến nay Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức 25 tổ làm CCCD, tích hợp định danh điện tử VNeID lưu động tại địa bàn các xã, thị trấn trên toàn tỉnh.