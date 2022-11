Son Ye Jin đang hiện thực hoá mong ước có con trai của Hyun Bin

Theo Kbizoom, công ty quản lý của Son Ye Jin - MS Team Entertainment tiết lộ, nữ diễn viên mang thai con trai. Đại diện công ty chia sẻ: "Con đầu lòng của cả hai là một bé trai, dự kiến sinh vào tháng 12. Hiện sức khỏe của cô ấy rất tốt".

Họ cũng trấn an người hâm mộ, "Son Ye Jin hiện đang có sức khỏe rất tốt. Cô ấy đang bình tĩnh chuẩn bị cho sự ra đời của con trai mình."



Nữ diễn viên sắp làm mẹ Son Ye Jin đã đăng hình ảnh "bà bầu" đầu tiên của mình trên trang bìa của tạp chí thời trang Luxury số tháng 9 (2022). Tháng 6 năm ngoái, nữ diễn viên "The Crash Landing on You" cho biết: "Một sinh linh mới sắp đến với chúng tôi. Tôi vẫn còn hoang mang và cảm thấy những thay đổi của cơ thể mình hàng ngày với sự lo lắng và phấn khích. Tôi rất thận trọng về điều này nên đã không thông báo cho hầu hết những người xung quanh mình biết."

Son Ye Jin hoàn thành "tâm nguyện" của Hyun Bin

Hyun Bin và Son Ye Jin là cặp tình nhân vàng của nền giải trí Hàn Quốc. (Ảnh: IT).

Kể từ đó, cô liên tục cập nhật thông tin về quá trình mang thai của mình thông qua các bài đăng thường xuyên. Em bé là con của hai ngôi sao hàng đầu giới giải trí Hàn Quốc, do đó được quan tâm từ khi chưa chào đời. Son Ye Jin và Hyun Bin không chỉ có ngoại hình đẹp, họ sở hữu khối tài sản lớn và là những đại gia bất động sản.

Trong cuộc phỏng vấn ngày 1/9 với Wikitree, Hyun Bin cho biết anh rất háo hức chờ con ra đời. Nam diễn viên bộc bạch rằng, kể từ khi kết hôn, cuộc sống của anh không có nhiều thay đổi nhưng riêng việc có con là như một giấc mơ.

Trong quá khứ, Hyun Bin từng thổ lộ: "Điều tôi muốn bây giờ là một cậu con trai. Tôi không biết liệu mình có thay đổi suy nghĩ trong tương lai hay không. Nếu tôi có con trai, tôi sẽ nuôi dạy cậu bé thật tốt. Tôi có một khao khát mãnh liệt về nó".

Sau khi thông báo mang thai con đầu lòng ở tuổi 40, Son Ye Jin hạn chế tham gia các hoạt động nghệ thuật. Nữ diễn viên chia sẻ cuộc sống thường nhật trên mạng xã hội thông qua hình ảnh nấu ăn, đi dạo.

Cặp sao công khai chuyện tình cảm vào tháng 1/2021 sau nhiều lần vướng tin hẹn hò. Họ nên duyên sau khi hợp tác trong hai dự án là Cuộc đàm phán sinh tử (The Negotiation) và Hạ cánh nơi anh. Cuối tháng 3, Hyun Bin và Son Ye Jin tổ chức hôn lễ ngoài trời tại khách sạn Aston Grand Walkerhill tại Gwangjin-gu, Seoul.