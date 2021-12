Song Hye Kyo đóng phim trở lại hậu ly hôn gây thất vọng?

Ngày 25/12, tập 13 của Now, We Are Breaking Up - bộ phim do Song Hye Kyo và Jang Ki Yong đảm nhiệm vai chính - chính thức lên sóng. Tập phim ghi nhận tỷ suất người xem trung bình toàn quốc là 4,9% - rating thấp nhất của tác phẩm từ trước tới nay. Đây cũng là lần đầu tiên tỷ suất người xem của Now, We Are Breaking Up rơi xuống mức 4%.

Một số người hâm mộ cho rằng lý do rating của Now, We Are Breaking Up giảm sút là tập phim công chiếu giữa thời gian ngày lễ tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, không ít ý kiến khẳng định cốt truyện cũ kỹ, lê thê của tác phẩm mới là nguyên nhân chính khiến người xem dần đánh mất hứng thú với bộ phim.

su tro lai cua song hye kyo anh 1 su tro lai cua song hye kyo anh 2 Tỷ suất người xem của Now, We Are Breaking Up tiếp tục sụt giảm. Ảnh: SBS.

Thất bại không ngờ tới

Với sự tham gia của Song Hye Kyo và Jang Ki Yong, Now, We Are Breaking Up sớm thu hút chú ý ngay từ trước ngày công chiếu. Công chúng tỏ ra mong chờ màn hợp tác giữa Song Hye Kyo, một trong số nữ diễn viên nổi tiếng nhất ngành công nghiệp phim ảnh, và Jang Ki Yong, nam diễn viên trẻ xu hướng được nhiều người mến mộ thông qua các tác phẩm Search: WWW, My Roommate Is A Gumiho, Confession Love...

Đặc biệt, Now, We Are Breaking Up được quảng bá như tác phẩm đánh dấu sự tái xuất của Song Hye Kyo sau nhiều năm vắng bóng màn ảnh nhỏ. Kỳ vọng của khán giả càng tăng cao khi biên kịch Jane, người chấp bút kịch bản cho bộ phim Misty, và Lee Gil Bok, đạo diễn chịu trách nhiệm thực hiện Dr. Romantic 2, xác nhận tham gia dự án, hợp tác cùng đơn vị sản xuất đã tạo nên Misty và Thế giới hôn nhân.

Dù vậy, không giống dự đoán của công chúng, sau 13 tập phim, tỷ suất người xem của Now, We Are Breaking Up cho thấy sự giảm sút đáng kể, với 2 tuần liên tiếp đạt rating "thấp nhất của bộ phim". Tác phẩm liên tục đối mặt với chỉ trích, chê bai từ khán giả trong nước và quốc tế.

Now, We Are Breaking Up phát sóng vào thứ sáu và thứ bảy hàng tuần trên đài SBS - khoảng thời gian được mệnh danh là "khung giờ vàng".

Với lượng người xem cao đáng kể, khung giờ này thường được sử dụng để trình chiếu những tác phẩm có độ đầu tư cao. Đặc biệt, 3 dự án lên sóng trên khung giờ này trước đó là Taxi Driver, Penthouse 3 và One The Woman đều ghi nhận thành công lớn về mặt rating.

Phá vỡ chuỗi thành công liên tiếp của đài SBS, Now, We Are Breaking Up ghi nhận rating tụt dốc một cách nghiêm trọng. Dự án càng cho thấy sự chật vật trong việc duy trì tỷ suất người xem khi phải cạnh tranh cùng "đối thủ không ngờ tới" - The Red Sleeve Cuff.

Cùng phát sóng trong một khung giờ, dù bắt đầu với mức rating khá khiêm tốn là 5%, tỷ suất người xem của The Red Sleeve Cuff sớm cho thấy sự tăng trưởng ổn định. Mới đây, rating của The Red Sleeve Cuff đã chạm mốc 10%, vượt qua Now, We Are Breaking Up và trở thành bộ phim truyền hình được theo dõi nhiều nhất trong khung giờ phát sóng.

su tro lai cua song hye kyo anh 3 su tro lai cua song hye kyo anh 4 su tro lai cua song hye kyo anh 5 su tro lai cua song hye kyo anh 6 Now, We Are Breaking Up không thể đáp ứng kỳ vọng cao từ khán giả. Ảnh: SBS.

Một số người xem cho biết câu chuyện tình yêu cũ kỹ, lỗi thời, kịch bản bị xây dựng một cách nghèo nàn và cách dàn dựng vụng về là nguyên nhân chính khiến họ quyết định ngừng theo dõi phim.

"Nếu dàn diễn viên chính của tác phẩm là người không có danh tiếng, hẳn nhiều người xem sẽ chẳng buồn coi tới tập 3, tập 4. Kiểu phim truyền hình này phải có diễn viên Hàn lưu mới đạt được thành công", tờ Zapzee nhận xét.

Mạch phim dài dòng, lê thê

Một trong những lời chỉ trích phổ biến nhất dành cho Now, We Are Breaking Up là cốt truyện nhàm chán, thiếu đặc sắc và mạch phim quá chậm, đem lại cảm giác lê thê.

Khán giả nhận xét những tập phim mới nhất của Now, We Are Breaking Up "chậm chạp như đang cố tình kéo dài vấn đề chỉ cho đủ thời lượng", khi các biến cố xuất hiện trong bộ phim bị sắp xếp trải dài qua nhiều tập, nhưng không có khúc mắc nào được giải quyết triệt để. Dù đã qua tập mới, người xem tiếp tục phải chứng kiến nhân vật chính xử lý mâu thuẫn cũ kỹ, xen vào giữa là vô số phân cảnh lột tả cảm xúc đau khổ bị đánh giá "dường như không cần thiết", thay vì tình tiết mới mang tính đặc sắc.

Ngoài ra, với mạch phim chậm, Now, We Are Breaking Up thường lựa chọn giải quyết vấn đề qua cuộc hội thoại đơn thuần, không quá đặc sắc, thậm chí có phần dài dòng. Điều này khiến tiết tấu phim càng trở nên lê thê, dễ gây mất kiên nhẫn cho người xem.

"Diễn biến chậm của Now, We Are Breaking Up không phải kiểu nhịp độ được thực hiện nhằm giúp khán giả có thời gian tìm hiểu chi tiết hoặc nắm bắt ý đồ. Tiết tấu lề mề của bộ phim khiến tôi nghĩ biên kịch không có nhiều ý tưởng để diễn tả", một khán giả để lại bình luận.

Đặc biệt, người xem khẳng định Now, We Are Breaking Up không nên kéo dài tới 16 tập. Với mạch phim chậm, không chứa đựng quá nhiều tình tiết đặc sắc, gay cấn, nội dung của bộ phim nên được gói gọn lại trong 8-10 tập phim.

su tro lai cua song hye kyo anh 7 su tro lai cua song hye kyo anh 8 su tro lai cua song hye kyo anh 9 su tro lai cua song hye kyo anh 10 Kịch bản dài dòng, mạch phim chậm của Now, We Are Breaking Up khiến khán giả mất kiên nhẫn. Ảnh: SBS.

Câu chuyện cũ kỹ, lỗi thời

Không ít ý kiến cho rằng Now, We Are Breaking Up sử dụng quá nhiều mô-típ cũ kỹ, lỗi thời thường thấy trong phim truyền hình.

Giống với bao tác phẩm tình cảm lãng mạn điển hình, nhân vật chính Ha Young Eun liên tục đối mặt với rắc rối "một cách không cần thiết". Vốn gặp khó khăn khi phải chịu sự ghen tỵ từ trưởng nhóm của một bộ phận khác, Ha Young Eun càng trải qua nhiều trở ngại khi cô liên tục đụng độ Yoon Jae Gook. Shin Yoo Jung, vị hôn thê cũ của Yoon Su Wan - người yêu cũ của Ha Young Eun - liên tục quấy rầy cô bằng nhiều chiêu trò khó hiểu, thậm chí có phần trẻ con, và đưa hiềm khích riêng tư vào công việc.

Ông Hwang, giám đốc điều hành của The One kiêm bố Hwang Chi Sook, đột ngột quay lưng với Young Eun sau khi biết điều gì đã xảy ra trong buổi hẹn hò giấu mặt của con gái mình, dù trước đó ông luôn thể hiện sự ủng hộ dành cho cô. Young Eun từng trải qua mâu thuẫn với người bạn thân Hwang Chi Sook, khi Chi Sook phát hiện người cô thích đem lòng yêu Young Eun. Thêm vào đó, mẹ Jae Gook cũng tỏ ra không hài lòng bạn gái mới của con trai mình, thậm chí cố tình đe dọa cô.

Người xem bày tỏ rằng việc Ha Young Eun luôn bị bủa vây bởi lòng hận thù, ghen tuông, sự báo thù và ân oán tình cảm phức tạp không được khai thác đủ sâu rộng khiến nhân vật này trở nên có phần nhạt nhẽo, đem lại cảm giác mệt mỏi.

Về khâu dàn dựng và sản xuất, công chúng nhận xét một số khía cạnh của bộ phim "hơi rắc rối và lỗi thời so với một tác phẩm lên sóng vào năm 2021".

Kiểu tiêu đề phụ dài, phần lồng tiếng độc thoại thường xuyên xuất hiện tại mỗi tập phim của Song Hye Kyo từng là phong cách phổ biến ở phim truyền hình trong những năm 2000. Nội dung phần trò chuyện, trao đổi giữa các nhân vật cũng đem lại cảm giác xa lạ, quá cầu kỳ, không thực tế.

Nhiều người xem cho biết họ quyết định ngừng theo dõi Now, We Are Breaking Up vì cốt truyện gây thất vọng của tác phẩm. Khi tiêu chuẩn của người xem ngày càng tăng cao, đồng thời xuất hiện nhiều bộ phim truyền hình chất lượng với kịch bản hay, thực lực diễn xuất ổn định, cách dàn dựng tốt, những tác phẩm với nội dung yếu kém, chỉ có ưu điểm duy nhất là dàn sao nổi tiếng không còn gặt hái thành công như trong quá khứ.

"Biên kịch không thể chỉ dựa vào ngôi sao để thực hiện một dự án nữa", tờ Zapzee bày tỏ.

su tro lai cua song hye kyo anh 11 su tro lai cua song hye kyo anh 12 Sự tham gia của ngôi sao nổi tiếng không còn đảm bảo thành công cho tác phẩm.